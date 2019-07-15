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Нужен специальный госорган: Безсмертный рассказал, что делать с переговорами по Донбассу

15 июля, 10:18

Сопровождение "минского" и "нормандского" процессов должно выйти на уровень государства, считает дипломат

Фото: Сегодня

Недавно назначенный на переговоры в Минске по Донбассу представителем Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный заявил о необходимости создания специальной структуры на государственном уровне, которая бы координировала переговоры в "минском" и "нормандском" форматах. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, он покинул переговорный процесс по Донбассу в 2016 году из-за того, что руководство страны не прислушивалось к его предложениям, а сама организация переговорной группы была провалена.

"И я, а позже Евгений Марчук (экс-переговорщик от Украины в политической подгруппе ТКГ – ред.), называли свою работу в Минске волонтерской дипломатией. Переговорщики в Минске не имели никаких полномочий, статуса и информационно-аналитического обеспечения. А это значит, что ни один из нас не мог официально обратиться к любому государственного институту и получить официальный ответ. На переговорах я был в статусе обычного гражданина Украины без дипломатического паспорта", – рассказал Безсмертный.

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Дипломат считает, что для нормальной организации работы переговорного процесса должна быть структура, которая бы сопровождала работу "минского" и "нормандского" процессов.

"На уровне государства необходимо создать координирующий орган, в который вошли бы заместители министров и руководители служб, которые касаются вышеуказанных процессов. Именно эта структура должна заниматься серьезной аналитической работой: производить предложения, законопроекты, решения правительства. Очень важным является привлечение к этой работе парламентских комитетов, в компетенции которых есть вопросы, которые рассматривают в рамках "нормандского" и "минского" форматов. В правительстве один из вице-премьеров постоянно должен быть привлечен к работе в ТКГ, находиться на постоянной связи. Борьба против внешнего врага должна объединять", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", очередной раунд переговоров по Донбассу состоится 17 июля, а накануне переговоров в Минске Безсмертный встретится с Зеленским. Также он рассказал, кто стал инициатором его возвращения в "минский процесс".

Напомним, ране он уже был в политической подгруппе ТКГ, но в 2016 году Безсмертный внезапно вышел из переговоров.

"Я решил для себя и проинформировал всех причастных – от тех, кто участвует в технологическом обеспечении процесса, и к президенту, – что завершаю этот этап в своей жизни. Я выхожу из Минского процесса и не буду дальше участвовать в волонтерстве на этой дипломатической ниве", – говорил он.

В то же время Безсмертный заявлял: "Ничего более отвратительного, чем минский процесс, я не встречал". Уроком Минска является то, что мир, и Европа, и Украина капитулировали перед вызовами, которые были поставлены российской военщиной, говорил он.

Смотрите также видео, как Зеленский вернул Кучму в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу:


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Тег переговоры, Минск, безсмертный, нормандский формат

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Сегодня

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