Эксперт о заявлении Волкера о допуске россиян на украинские выборы: Нужно действовать осторожно

Фесенко считает, что Украине не стоит обострять отношения с ОБСЕ, россиянам это может сыграть на руку

Фото: Анатолий Бойко

Эксперт о заявлении Волкера о допуске россиян на украинские выборы: Нужно действовать осторожно Людмила Грубник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bff/5c6/5c5bff5c6eeff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bff/5c6/5c5bff5c6eeff.jpg 2019-02-07T13:50:00+02:00 Политика Фесенко считает, что Украине не стоит обострять отношения с ОБСЕ, россиянам это может сыграть на руку

Предложение спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курт Волкера допустить россиян в качестве наблюдателей на украинские выборы было попыткой сгладить ситуацию, возникшую в связи с нежеланием Киева допустить наблюдателей из РФ на выборы президента.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Почему Волкер об этом сказал? Потому что возникла проблема с российскими наблюдателями в составе международной миссии ОБСЕ. И, как вы знаете, есть законодательная инициатива по запрету допуска именно российских наблюдателей на украинские выборы. Волкер дал нам совет, мол, действуйте гибко, не запрещайте всем россиянам. А если вы кому-то запрещаете, приводите обоснованные аргументы. Что касается нашей позиции, думаю, надо действовать более гибко. Не просто не допускать въезд всем россиянам в составе ОБСЕ, а только тем, кто подпадает под нарушения – те, кто бывал в Крыму, кто посещал оккупированные территории Донбасса или совершал другие действия, нарушающие украинское законодательство. Этим можно отказать. Я думаю, в ОБСЕ это примут. А вот отказывать всем, только потому что они представители России – это было бы неправильно. Именно на это обращают внимание наши международные партнеры", – говорит Фесенко.

Эксперт напомнил, присутствие наблюдателей из других стран на выборах – это нормальная практика.

"Наблюдатели на украинских выборах были всегда, и наблюдатели присутствуют на выборах во всех странах мира, которые хотят показать демократичность своих выборов. Взаимное наблюдение с участием международных наблюдателей – это общепринятая практика. Проблема в другом, когда мы говорим, что мы никого не будем допускать. Тогда это ненормально", – считает политолог.

И хотя наша позиция в данной ситуации вполне оправдана, но есть мировая практика. Запад может не понять такого решения. А Россия, в свою очередь, попытается использовать это в своих интересах.

"Такое решение понятно. С приездом россиян на наши выборы могут возникнуть конфликтные ситуации, могут под прикрытием наблюдателей прибыть представители российских спецслужб. Поэтому действия украинской стороны, в принципе, оправданы. Но тут есть противоречия с практикой действия международных миссий. В ОБСЕ на это реагируют критически. Ведь проблема не в том, что Украина отказывается от наблюдателей, а речь идет только о россиянах. Есть риск осложнения отношений именно с этой организацией. Россияне хотят вообще спровоцировать конфликт по поводу того, что их не допускают. Чтобы ОБСЕ вообще отказалась от миссии наблюдения за украинскими выборами. Здесь нужно действовать осторожно", – подытожил Фесенко.

Как известно, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9524, которым предлагается на законодательном уровне запретить России присылать наблюдателей на украинские выборы. Инициаторами проекта закона выступил ряд народных депутатов. Очередь ЦИК Украины напомнила иностранным наблюдателям, что Россия признана агрессором, и предупредила иностранные государства и международные организации о тщательном отборе официальных наблюдателей на выборы президента.

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АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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