Нужно готовиться к эскалации: в Раде забили тревогу из-за "паспортного маневра" Путина

Политики сходятся во мнении, что Кремль запустил процесс легитимизации своей агрессии на оккупированных территориях

ВР. Сейчас главная интрига — будет ли досрочный роспуск Рады. Фото: М. Палинчак.

В Верховной Раде резко восприняли решение президента РФ Владимира Путина выдавать российское гражданство жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по упрощенной схеме.

Так, народный депутат от БПП и член оборонного комитета Иван Винник считает, что Кремль это делает для полноценной легализации оккупации этой территории так же, как Путин в свое время сначала не признавал "зеленых человечков" в Крыму, а потом согласился, что Россия ввела туда своих военных.

"Так же сейчас это происходит по Донбассу. Понятно, что Путин получит очередную порцию санкций. Понятно, что российская дипломатия опровергла ими самостоятельно придуманный предыдущий фейк, что "их там нет", но оказывается, что они есть и еще ведут активную оккупационную политику … Для Украины эта ситуация осложняется в плане сферы безопасности и обороны, потому что любые силовые действия по освобождению Донбасса, а такие безусловно могут происходить, или любые силовые действия даже на линии соприкосновения, будут совершены уже по отношению к лицам с российским гражданством … Украине нужно готовиться в связи с этой новостью к серьезной эскалации. Надо проверять мобилизацию готовности наших Вооруженных сил к отражению агрессии более широкого масштаба", – сказал он.

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Глава оборонного комитета и депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский подтвердил намерения России легитимизировать агрессию на Донбассе, передает "Интерфакс-Украина".

"Этот процесс, который он (Путин – ред.) сегодня запустил, это однозначно говорит, что они легитимизируют свою агрессию. Если раньше это было понятно с точки зрения военной агрессии, а теперь это агрессия на государственном уровне, полностью легитимизированна… Факт выдачи паспортов – это лигитимизация именно российской агрессии и без сомнения он будет иметь далеко идущие последствия. Мы увидели еще раз, что России доверять ни в чем нельзя", – сказал политик.

Экс-глава Донецкой ОГА, а ныне аудитор НАБУ Павел Жебривский отметил, что Россия не делает ничего нового и дальше нарушает нормы международного права, а неожиданное решение путина может быть связано с каким-то будущими переговорами.

"У Путина всегда прослеживается желание перед какими-то переговорами психологически надавить, устроить обострение на фронте, устроить какую-то провокацию, как вот начать выдавать паспорта. Рано или поздно Зеленскому придется с Путиным встречаться, как бы его не прятали от международного сообщества. Теперь вот вызов Владимиру Зеленскому", – высказал мнение чиновник.

Стоит отметить, что в соответствии с законодательством, в Украине не признается двойное гражданство.

Напомним, в декабре прошлого года Совет Федерации России одобрил закон, который дает Путину новые полномочия определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке в гуманитарных целях.

В то же время в комментарии сайту "Сегодня" эксперт-международник Антон Кучухидзе рассказал, грозят ли Кремлю новые санкции Запада за паспорта жителям ОРДЛО. По его словам, Россия нарушает украинское законодательство и международные нормы.

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