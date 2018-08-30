Нужно прекратить похищения людей: США обратились к России по Крыму

Соединенные Штаты Америки призывают Россию прекратить репрессии против жителей оккупированного Крыма и похищения людей. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине, размещенное в Facebook.

Американские дипломаты напомнили, что в марте 2014 года, после оккупации Россией украинского полуострова, российские власти начали преследовать местных жителей за их профессиональную деятельность, политические взгляды или этническую принадлежность.

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"С тех пор десятки крымчан пропали без вести. С сегодняшнего дня, Международного дня пропавших без вести, посольство США в Украине будет рассказывать истории людей, чье исчезновение признано членами международного сообщества как принудительное. Россия должна вернуть этих людей к их семьям и прекратить использовать подобную тактику – принудительные исчезновения и пытки для подавления политического инакомыслия, а также преследовать крымчан", – говорится в заявлении посольства.

Напомним, в 2017 году ООН обратилась к России с требованием прекратить пытки и похищения в Крыму. Организация опубликовала доклад, в котором содержится ряд рекомендаций для властей России относительно нарушений на полуострове.

Кроме того, Европарламент принял жесткую резолюцию по репрессиям России в Крыму. Европейцы посчитали необходимым применить санкции ко всем причастным к нарушению прав человека в аннексированном Крыму. ЕП осуждает приговоры, вынесенные лидеру крымских татар Ильми Умерову, заместителю председателя Меджлиса Ахтему Чийгозу и другим крымчанам.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.