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"Нужно просто увольнять": Саакашвили рассказал о планах на новой должности

8 мая, 14:27

Сергей Мартынец

Политик получил новую должность в Украине и готов приступить к работе

Президент Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили председателем Исполкома реформ. На этой должности новоиспеченный чиновник намерен начать увольнения и отмену регуляций в различных сферах.

Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает "Слово и дело".

Он считает, что первым делом необходимо освободить бизнес от административного давления, особенно во время экономического кризиса, вызванного коронавирусом. Также он намерен взяться жестко за таможню и налоговую.

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"Сейчас в Украине идет большой кризис, связанный с мировым коронавирусом. И первое, что нужно сделать, для того, чтобы помочь экономике, – это освободить людей, освободить бизнес от административного давления. На первом этапе, мне кажется, что нужно просто увольнять (с должностей – ред.), отменять абсолютно бессмысленные регуляции, которые душат абсолютно во всех сферах. На таможне, в налоговой, в том числе, как заполняются все эти накладные, ни один налоговик или налоговая не может объяснить, почему людей обязывают заполнять. Это все, что касается свободы ведения бизнеса", – сказал Саакашвили.

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Также он считает абсолютно неэффективными прошлые попытки подкорректировать медицинскую реформу и всю эту систему нужно просто менять.

Как сообщали новости "Сегодня", Михеил Саакашвили рассказал подробности разговора с Зеленским, после которого он получил должность. Он заявил, что Украину надо вытаскивать из болота и готов применить свой реформаторский опыт.

Ранее Саакашвили выступал в эфире ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером" на телеканале "Украина". Смотрите, о чем он говорил:

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Нацсовет реформ Михеил Саакашвили

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