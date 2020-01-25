Нужны были доказательства: Зеленский объяснил, почему тянул с обвинением Ирана по сбитому авиалайнеру МАУ

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Украине нужны были четкие доказательства, что именно Иран сбил авиалайнер Boeing 737-800, выполнявший рейс PS752 Тегеран – Киев, поэтому нельзя было спешить с заявлениями о его вине в крушении украинского авиалайнера и гибели 176 человек .

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью 9-му каналу израильского телевидения.

"Одна из семи версий в первый же день после происшествия, после этой катастрофы, что сбит был иранской ракетой, выпущенной иранской ракетой иранской стороны сбит был наш самолет. Я вам скажу, мы не выходили в публичное поле в первый же день с этой версией, потому что, ну, все должно быть по полочкам. Это серьезные обвинения, которые требуют серьезных очень подтверждений", – заявил глава украинского государства.

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Он также прокомментировал первоначальную версию посольства Украины в Иране о том, что авиалайнер не был жертвой теракта.

"Выпустили ее сразу же в информационное поле, чтобы дать такой "якорь" для украинской стороны, а впоследствии, для украинской комиссии – сразу сосредоточиться, что это главная версия. Мы уже знали, что версия с точки зрения технических ошибок, неполадок, не того курса, непрофессионального управления самолетом – неверная", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, тому есть свидетели – это близкие и родные членов погибшего украинского экипажа.

"Я в первый же день, на второй день, понимая, что происходит, понимая, как это ударит и по имиджу Украины, и авиакомпании. И, самое страшное, как это ударит по родственникам как пассажиров, так и экипажа – украинцам. Они здесь у нас все находились, в офисе авиакомпании, в отеле, мы предоставили им все условия, медицинские, и так далее. И я к ним поехал. Я к ним поехал, я не мог в публичном поле говорить: "Нас сбили", но я приехал к ним и сказал: "Кроме сочувствия и так далее, я приехал к вам с важной информацией. Хочу, чтобы вы точно знали, это на сто процентов не техническая ошибка. И не ошибка ваших родных, и не ошибка нашего профессионального экипажа". Конечно же, успокоить их полностью на сто процентов было невозможно, потому что мы можем все вернуть, мы можем все вернуть в правовое поле, можем вернуть с точки зрения компенсации, но мы никогда не вернем им самое близкое, что у них было – это их людей. Но в публичное поле не выходил, нужны были данные и доказательства", – подытожил Зеленский.

Напомним, Тегеран только на третьи сутки признал, что сбил украинский авиалайнер ракетой "земля-воздух".

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)" .

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