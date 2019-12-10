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О чем договорилась "Нормандская четверка": видео

10 декабря, 02:07

Четырехсторонней встрече лидеров предшествовали примерно получасовые двусторонние беседы глав стран

В Париже завершился саммит "нормандской четверки", в разных форматах он продолжался почти восемь часов.

Четырехсторонней встрече лидеров предшествовали примерно получасовые двусторонние беседы президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Позже встреча "четверки" была прервана для почти часовых переговоров Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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После этого "четверка" вновь встретилась, но уже за рабочим ужином.

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Пресс-конференция Зеленского, Путина, Меркель и Макрона: полное видео

В общей сложности лидеры России и Франции, Германии и Украины общались вчетвером более 5,5 часа, а после дали пресс-конференцию.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что сейчас будет идти работа по подготовке к проведению местных выборов на Донбассе, чтобы через четыре месяца снова собраться в "нормандском формате".

Напомним, что лидеры Франции, Германии, Украины и России собрались за одним столом впервые с 2016 года. До этого было пять "нормандских встреч" – две в 2014-м, две в 2015-м и последняя в октябре 2016 года. Главный вопрос переговоров – мир на Донбассе. Например, Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования ради налаживания бизнес-отношений с Москвой и не сильно вникают в тонкости процесса; Россия хотела протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками. А вот украинская сторона хотела получить контроль над границей (войска РФ и боевики убираются с Донбасса), развести войска по всей линии разграничения для прекращения огня и провести окончательный обмен пленными "всех на всех". Читайте все подробности с фото и видео встречи "Нормандской четверки" в Париже.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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видео пресс-конференция итоги Владимир Зеленский Нормандская четверка нормандский формат

Источник: Интерфакс

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