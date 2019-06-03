Есть ряд принципиальных вопросов: когда Зеленский встретится с Трампом и о чем будут говорить

По мнению эксперта-международника, это будет полноценный визит, а не переговоры на ходу

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Первая встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа будет полноценной и заранее детально подготовленной. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал эксперт-международник Антон Кучухидзе.

По его словам, она состоится в Вашингтоне, а не впопыхах, к примеру, во время визита американского лидера в Европу.

"Накануне подобных поездок Трампа в Европу или в другие регионы происходит колоссальный подготовительный процесс. И случайностей там мало. Если не запланировано, что Трамп во время визита в Европу встретится с Зеленским, то ее не будет, даже если они окажутся на одной улице. Там есть четкий график. Скорее всего, состоится полноценный визит господина Зеленского в США. Это будет в спокойном режиме, спланированное мероприятие, начиная от переговоров и заканчивая завтраками, обедами и ужинами с конгрессменами", – говорит Кучухидзе.

Как считает эксперт, во время этой встречи будут обсуждаться злободневные для Украины темы, а также, скорее всего, будет поднят вопрос о "врагах Трампа" в окружении Зеленского.

"Это будет встреча-знакомство, сверка часов, что и как планировать в отношениях медду Украиной и США. Есть формальная и неформальная сторона. Формальная сторона касается Донбасса, Минского процесса, территориальной целостности Украины. Второй вопрос – реформирование Украины, антикоррупционная борьба. Неформальное: скорее всего, господин Джулиани будет говорить о том, что в окружении Зеленского есть враги Трампа. Они будут решать, что делать, как быть, как выстраивать диалог. Принципиальный вопрос – какую роль они будут выполнять в украино-американских отношениях. Джулиани назвал одну фамилию, но я знаю, что там больше фамилий людей, которые получат какую-то должность. Надо уяснить позицию и назначить ответственных. Эти люди будут нежелательны в Белом доме. Надо будет свести их роль к нулю в выстраивании украино-американских отношений", – продолжает эксперт.

По мнению Кучухидзе, дата встречи Зеленского и Трампа зависит от общеполитической конъюнктуры, которая будет складываться. Она может состоятся и через три месяца, а, может, и через полгода.

"Можем до Нового года ждать такую встречу, а, может, и в сентябре они встретятся. Все будет зависеть от конъюнктуры, как ситуация будет развиваться, какие заявления будут сделаны", – делает прогноз эксперт-международник.

Напомним, президент США Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского на официальный визит в Вашингтон.

Кроме этого, глава государства уже провел переговоры с американским сенатором. Зеленский обсудил с американским политиком Робертом Портманом осуществление судебной, военной и экономической реформ.

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