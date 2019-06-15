О государственном языке, экономике и Зеленском: главные высказывания недели

Мир на Донбассе остается одной из самых важных тем сегодняшнего дня

Фото: president.gov.ua.

Читайте ТОП-5 цитат ведущих спикеров Украины и мира о войне на востоке, реформах в Украине и агрессии Ирана в Оманском заливе в специальном материале сайта "Сегодня".

Владимир Гройсман: Украинская экономика может расти вдвое быстрее

13 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил об украинской экономике: Мы можем расти вдвое быстрее. По его словам, экономика Украины, которая по итогам 2018 года ускорилась на 3,3% c 2,5% годом ранее, может расти вдвое быстрее при условии сохранения темпов уже начатых реформ. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире одного из украинских телеканалов, информирует 13 июня правительственный портал.

"Сейчас нельзя сворачивать реформы – это важно. Мы можем расти вдвое быстрее. И все, что даст экономика, реинвестировать в жизни людей", – сказал он.

Гройсман напомнил, что когда пришел работать в Кабинет министров, минимальная зарплата в Украине составляла 50 долларов в эквиваленте, а сейчас – 150.

"Это много? Нет, мало. Меня можно за это критиковать? Да. Но я знаю, как сделать так, чтобы минимальная зарплата была 300 долларов. Я знаю и делаю", – сказал глава правительства.

По его словам, аналогичная ситуация наблюдается с пенсиями.

"Я не помню ни одного украинского правительства, которое бы за полтора года сделало два перерасчета пенсий, причем один – уже в автоматическом режиме. И я знаю, что мой долг перед людьми, которые имеют большой стаж, но в свое время получали маленькие зарплаты. Им надо помочь. И здесь надо еще поработать", – подчеркнул он.

Гройсман также напомнил, что в Украине начали активно строиться дороги с 2017 года.

"За этот период мы построили 6800 км дорог. За предыдущие 10 лет суммарно построили меньше. Сейчас это надо продолжать. У нас есть стратегия – объединить областные центры между собой качественными дорогами. Стратегия рассчитана на пять лет", – сказал он.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что 30 мая Верховная Рада не поддержала отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.

Руслан Стефанчук: Единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский

12 июня у Зеленского сделали четкое заявление по госязыку в Украине. Как заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук, украинский язык будет единственным государственным языком в Украине, но изменения в "языковой" закон не исключены.

"Если имплементация этого закона будет требовать каких-то правок, они будут внесены. Но концептуальная для нас вещь – единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский", – сказал он.

Стефанчук также четко дал понять, что "отката назад" в вопросе декоммунизации не будет.

"Я могу сказать свое личное мнение: я бы очень хотел, чтобы в Украине было больше улиц Шовковичных, Вишневых, Яблуневых. Тех, названия которых не вызывают конфликта. У Украины очень сложная история, но моментов, которые объединяют украинцев, гораздо больше, чем вещей, которые разъединяют. Безусловно, у всех останутся свои герои, симпатии и антипатии", – отметил представитель президента в ВР, объясняя ситуацию с противоречиями относительно проспекта Степана Бандеры.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла закон об украинском языке. Теперь в Украине во всех сферах жизнедеятельности будет функционировать государственный язык, а госчиновники должны будут обязательно им владеть. Интернет-СМИ обязаны иметь украиноязычную версию.

Павел Климкин: Россия пытается ухудшить позицию Зеленского перед визитом в Германию и Францию

Накануне визита Владимира Зеленского во Францию и Германию Россия пытается ухудшить позиции украинского лидера в вопросе урегулированию ситуации на Донбассе.Об этом сказал на совместной с председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком пресс-конференции министр иностранных дел Павел Климкин.

По его словам, Россия не случайно сорвала договоренности по разведению сил и средств в районе Станицы Луганской.

"Мы говорили о том, каким образом российская сторона мешает дальнейшему размежеванию. Вы прекрасно понимаете, что сейчас происходит. Мы договорились о разграничении возле Станицы Луганской, но тактика российской стороны очень понятна и банальна, она пытается ухудшить позиции украинской стороны и, в частности, президента Зеленского перед визитами в Берлин и Париж, чтобы обвинить, что разграничение происходит на фоне обстрелов", – сказал Климкин.

Министр подчеркнул, что Москвы делает эти "трюки", чтобы склонить Киев к прямым переговорам с боевиками.

Ка сообщали новости "Сегодня", 5 июня на переговорах в Минске были достигнуты новые договоренности по отводу вооружения на линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. Однако спустя пару дней контролируемые Россией боевики сорвали договоренность о разведении сил на Донбассе. Хотя украинская армия со своей стороны полностью готова к процессу отвода сил.

Джон Болтон: Избрание Зеленского создает новую возможность для мира на Донбассе

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что избрание Зеленского создает новую возможность для мира на Донбассе. А это является ключевым шагом для налаживания отношений США с Россией, написал Болтон в Twitter.

"Мы встретились сегодня с представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, чтобы обсудить переговоры по Украине, и согласились, что избрание президента Зеленского создает новую возможность для мира в Донбассе, что является ключевым шагом для налаживания отношений США и России, но крайне важно, чтобы Россия внесла свой вклад и участвовала в этом серьезно", — заявил он.

Напомним, в 2017 году в ООН назвали шокирующее число жертв войны на Донбассе. Зафиксировано более 34 тысяч жертв среди гражданского населения, украинских военных и членов вооруженных групп.

Майк Помпео: Иран представляет угрозу международному миру и безопасности

Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что Иран несет ответственность за нападения в Оманском заливе: такие оценки основываются на разведданных и на анализе использованного при атаке оружия.

"Правительство Соединенных Штатов считает, что Исламская Республика Иран несет ответственность за нынешние нападения в Оманском заливе", — отметил шеф американской дипломатии.

Он подчеркнул, что такие оценки основываются на разведданных, на анализе использованного при атаке оружия. Вашингтон также исходил из "уровня опыта, необходимого для выполнения такого рода операций, и недавних аналогичных атак со стороны Ирана на судна". По версии Помпео, ни одна из группировок в регионе "не располагает возможностями и навыками" для совершения нападений "подобного уровня сложности".

"Эти атаки являются угрозой международному миру и безопасности, вопиющим посягательством на свободу судоходства и неприемлемой эскалацией напряженности со стороны Ирана", — полагает глава Госдепартамента.

Арабские СМИ пишут, что причиной ЧП стала торпедная атака, ответственность за которую еще не взяла ни одна страна либо террористическая группировка.

Оманский залив является частью главного нефтяного водного маршрута планеты – вместе с Ормузским проливом он соединяет Персидский залив с Аравийским морем.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " О государственном языке, экономике и Зеленском: главные высказывания недели". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"