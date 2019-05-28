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Вакарчук сделал заявление о съезде партии, объединении и планах "Голоса"

28 мая, 13:47

Лидер партии "Голос" планирует ломать старую политику

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук. Фото: Facebook-страница Святослава Вакарчука

Певец и музыкант Вячеслав Вакарчук заявил, что его партия "Голос" не собирается объединяться с другими политическими силами. Видео с обращением появилось на его официальной странице в Twitter во вторник, 28 мая.

"Некоторые пытаются нас без нас женить. ...Чтобы расставить все точки над "и", официально заявляю: партия "Голос" не собирается объединяться на выборах с какими-нибудь политическими брендами",  отметил лидер группы "Океан Эльзы".

По словам Вакарчука, его политическую силу, в первую очередь, интересуют люди.

"Нас интересуют люди, а не бренды. Мы готовы объединять усилия с людьми, которые разделяют наши принципы, идеологические программы, нашу программу. С людьми, а не с брендами!",  рассказал Вакарчук.

Кроме того, музыкант рассказал о съезде своей партии, который должен состояться в ближайшее время, и на нем не будет подниматься вопрос об объединении с различными политическими силами. Кроме того, Вакарчук сообщил о планах своей политической партии.

"Мы признаем ценность многих реформ, сделанных до нас. Мы идем в политику не разрушать, а строить. Но мы будем разрушать старые схемы, старые правила и старую политику. И мы будем строить политику новую", – добавил музыкант.

Ранее мы писали, что Вакарчук представил свою партию "Голос". Певец окончательно решил уйти в политику.

Кроме того,  лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук представил членов его команды, среди которых Павел Кухта и Ярослав Железняк.

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Тег выборы, Рада, заявление, партия, вакарчук, парламент, голос, обращение

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