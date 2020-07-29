"О ваших подвигах не говорят открыто": Зеленский поздравил элитный спецназ ВСУ

Президент Владимир Зеленский поздравил с праздником бойцов Сил специальных операций. Ранее он даже награждал спецназовцев медалями и орденами. Глава государства напомнил об их несокрушимости духа и мощной подготовке для выполнения самых сложных боевых задач.

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Об этом он написал в Facebook.

Он отметил, что Силы спецопераций по праву называют военной элитой Украины, ведь они профессионально выполняют сложные и опасные боевые задания, а также всегда придерживаются принципа – преимущество качества над количеством.

"Я поздравляю воинов-спецназовцев и ветеранов подразделения с профессиональным праздником – Днем Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. О ваших подвигах не говорят открыто, а ваши лица всегда остаются скрытыми, но мы все уверены в высоком уровне вашей подготовки, закалки, несокрушимости духа, смелости и решительности. В этот день также хочу упомянуть защитников-спецназовцев, погибших в боях за независимость и суверенитет нашего государства. Вечная им память. Все мы благодарим воинов в серых беретах за достойное выполнение своей миссии по защите территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины. Слава Силам специальных операций ВСУ. Слава Украине!", – написал Зеленский.

Ранее новости "Сегодня" показывали фото, как тренируются "морские котики" спецназа ВСУ. Так, например, Силы спецопераций ближний бой в трюме корабля могут вести в замкнутом пространстве и даже во тьме.

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Также стало известно, что Силы спецопераций ВСУ готовы выполнять задачи в составе сил НАТО. Впервые подразделение Сил спецопераций ВСУ, которое не является членом Альянса, успешно прошло оценку готовности взаимодействия с силами быстрого реагирования НАТО.

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