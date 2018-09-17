"О Закарпатье и не мечтайте": в Украине жестко ответили Венгрии

В глава парламентского комитета по иностранным делам озвучила цели Будапешта, который ставит палки в колеса украинской евроатлантической интеграции

Блокируя евроатлантическую интеграцию Украины, Венгрия пытается добиться от Киева создания на территории Закарпатской области венгерской национальной автономии. Как сообщает "Европейская правда", так заявила глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко.

По ее словам, территориальные притязания Будапешта ориентируются на 2020 год – к столетию подписания Трианонского мирного договора, после которого две третьи части Венгрии были разделены между странами-победительницами в Первом мировой войне.

"Я понимаю, что Будапешт хочет к 2020 году, к столетию Трианона, победить и получить венгерскую автономию. Я хочу сказать венграм, чтобы и не мечтали. Никогда на Закарпатье не будет территориальной автономии венгров", – сказала Гопко на заседании Евроатлантического форума в Киеве.

Напомним, что после образовательной реформы украинского правительства Будапешт обвинил Киев в нарушении прав этнических меньшинств.

Как уже сообщалось, в связи с этим Венгрия призвала НАТО пересмотреть свою политику в отношении Украины.