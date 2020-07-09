Об итогах и последствиях: онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности

10 июля в 15:00 состоится трансляция новой онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности.
Как отмечается на сайте форума, первое полугодие 2020 – кризисный и турбулентный период в жизни Украины и мира.
- Каковы политические итоги этого сложного полугодия?
- Какие последствия будут иметь действия власти для стратегического курса и национальной безопасности нашего государства?
- Каков прогноз экономической и финансовой ситуации и каковы перспективы внутреннего и внешнего положения Украины в ближайшем будущем?
Участники дискуссии:
- Елена Кондратюк, политик, заместитель председателя Верховной Рады Украины, основательница и сопредседатель межфракционного объединения "Равные возможности", народный депутат Украины VI-IX созывов;
- Владимир Лавренчук, экономист, банкир, председатель правления Райффайзен банка Аваль в 2005-2019 годах;
- Юрий Макаров, журналист, общественный деятель, шеф-редактор Общественного телевидения, председатель Комитета по национальной премии имени Тараса Шевченко;
- Томаш Фиала, предприниматель, генеральный директор Украинской инвестиционной компании "Dragon Capital", президент Европейской Бизнес Ассоциации;
- Арсений Яценюк, политик и экономист, председатель Киевского форума по безопасности и премьер-министр Украины в 2014-16 годах;
- Данил Лубкивский, дипломат, заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник премьер-министра в 2015-16 годах и член правления фонда "Открой Украину".
Онлайн трансляция:
Киевский форум по безопасности – ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основанный фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.
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