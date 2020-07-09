Об итогах и последствиях: онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности

Какие последствия будут иметь действия власти для стратегического курса и национальной безопасности нашего государства

10 июля в 15:00 состоится трансляция новой онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности.

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Как отмечается на сайте форума, первое полугодие 2020 – кризисный и турбулентный период в жизни Украины и мира.

Каковы политические итоги этого сложного полугодия?

Какие последствия будут иметь действия власти для стратегического курса и национальной безопасности нашего государства?

Каков прогноз экономической и финансовой ситуации и каковы перспективы внутреннего и внешнего положения Украины в ближайшем будущем?

Участники дискуссии:

Елена Кондратюк , политик, заместитель председателя Верховной Рады Украины, основательница и сопредседатель межфракционного объединения "Равные возможности", народный депутат Украины VI-IX созывов;

, политик, заместитель председателя Верховной Рады Украины, основательница и сопредседатель межфракционного объединения "Равные возможности", народный депутат Украины VI-IX созывов; Владимир Лавренчук , экономист, банкир, председатель правления Райффайзен банка Аваль в 2005-2019 годах;

, экономист, банкир, председатель правления Райффайзен банка Аваль в 2005-2019 годах; Юрий Макаров , журналист, общественный деятель, шеф-редактор Общественного телевидения, председатель Комитета по национальной премии имени Тараса Шевченко;

, журналист, общественный деятель, шеф-редактор Общественного телевидения, председатель Комитета по национальной премии имени Тараса Шевченко; Томаш Фиала , предприниматель, генеральный директор Украинской инвестиционной компании "Dragon Capital", президент Европейской Бизнес Ассоциации;

, предприниматель, генеральный директор Украинской инвестиционной компании "Dragon Capital", президент Европейской Бизнес Ассоциации; Арсений Яценюк , политик и экономист, председатель Киевского форума по безопасности и премьер-министр Украины в 2014-16 годах;

, политик и экономист, председатель Киевского форума по безопасности и премьер-министр Украины в 2014-16 годах; Данил Лубкивский, дипломат, заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник премьер-министра в 2015-16 годах и член правления фонда "Открой Украину".

Онлайн трансляция:

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Киевский форум по безопасности – ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основанный фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

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