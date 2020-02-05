Обед за 300 гривен: Беленюк показал видео из столовой в Раде

Народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк рассказал, что обедать в Верховной Раде выходит довольно накладно и показал видео из депутатской столовой. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"В перерыве от работы решил показать вам, друзья мои, столовую Верховной Рады. Времена, когда можно было практически бесплатно пообедать в этом месте, давно прошли. Сегодня у меня на один прием пищи уходит порядка 300 гривен. К примеру: в обед взял тарелку борща, картофельное пюре с отбивной и салат с красной рыбой и перепелиными яйцами – заплатил 280 гривен", – написал нардеп.
Также Беленюк выложил видео из самой столовой и показал, в каких условиях и чем питаются депутаты. Также на видео попал и парламентский прейскурант, в котором самым дорогим блюдом оказалось филе семги (в разных вариантах до 185 грн за 100 грамм).
Ранее новости "Сегодня" уже показывали яркие фото из буфета Рады, куда пришли депутаты нового созыва. Их встречали бутербродами с красной икрой за 55 грн, люля-кебабом – 80,45 грн. Отмечалось, что цены на каждое блюдо, по сравнению с существовавшими в период прошлого созыва Рады, немного выросли.
Согласно новому бюджету, расходы на Верховную Раду в 2020 году составят 2,3 млрд гривен. Примечательно, что в 2018 году они составляли всего 1,72 млрд гривен, а вот с 2019-м годом все немного интересней. Читайте подробней, сколько украинцы платят за содержание депутатов.
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