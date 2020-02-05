Обед за 300 гривен: Беленюк показал видео из столовой в Раде

«Слуга народа» рассказал, во сколько ему обходится пообедать в парламентском буфете

Жан Беленюк. Фото: facebook.com/zhanbeleniuk

Народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк рассказал, что обедать в Верховной Раде выходит довольно накладно и показал видео из депутатской столовой. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В перерыве от работы решил показать вам, друзья мои, столовую Верховной Рады. Времена, когда можно было практически бесплатно пообедать в этом месте, давно прошли. Сегодня у меня на один прием пищи уходит порядка 300 гривен. К примеру: в обед взял тарелку борща, картофельное пюре с отбивной и салат с красной рыбой и перепелиными яйцами – заплатил 280 гривен", – написал нардеп.

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Также Беленюк выложил видео из самой столовой и показал, в каких условиях и чем питаются депутаты. Также на видео попал и парламентский прейскурант, в котором самым дорогим блюдом оказалось филе семги (в разных вариантах до 185 грн за 100 грамм).

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Видео: YouTube

Ранее новости "Сегодня" уже показывали яркие фото из буфета Рады, куда пришли депутаты нового созыва. Их встречали бутербродами с красной икрой за 55 грн, люля-кебабом – 80,45 грн. Отмечалось, что цены на каждое блюдо, по сравнению с существовавшими в период прошлого созыва Рады, немного выросли.

Согласно новому бюджету, расходы на Верховную Раду в 2020 году составят 2,3 млрд гривен. Примечательно, что в 2018 году они составляли всего 1,72 млрд гривен, а вот с 2019-м годом все немного интересней. Читайте подробней, сколько украинцы платят за содержание депутатов.

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