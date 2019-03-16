Объединение оппозиционных сил обеспечило Вилкулу еще больший перевес над Бойко – социсследование

Политолог Кость Бондаренко считает, что Юрий Бойко демонстрирует постепенное снижение своих позиций

Александр Вилкул.

Объединение оппозиционных сил обеспечило Вилкулу еще больший перевес над Бойко – социсследование //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/d5d/771/5c8d5d77195cd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/d5d/771/5c8d5d77195cd.jpg 2019-03-16T22:37:46+02:00 Политика Политолог Кость Бондаренко считает, что Юрий Бойко демонстрирует постепенное снижение своих позиций

Успешное объединение оппозиционных сил и поддержка Евгением Мураевым принесли дополнительный рейтинг кандидату в президенты от "Оппозиционного блока" Александру Вилкулу.

Такие данные результатов социологического опроса Фонда "Украинская политика".

Как сообщается, Вилкула уже поддерживает 9,1% опрошенных. В то же время самовыдвиженец Юрий Бойко, которого в ноябре 2018 исключили из фракции Оппозиционного Блока" "за сотрудничество с властью и предательство интересов избирателей" – свои стартовые позиции растерял и сейчас едва набирает 8,2%.

"На фоне скандалов и отсутствия четких действий, которые, во многом, заменяются откровенным популизмом, Юрий Бойко постепенно сдаёт позиции. Несмотря на призывы к объединению, команда Бойко так и не смогла получить поддержку других кандидатов в президенты, в чем, по всей видимости, проявляется неспособность к сотрудничеству и отсутствие какой-либо стратегии в действиях", – отмечают авторы исследования.

Политолог Кость Бондаренко считает, что Юрий Бойко демонстрирует постепенное снижение своих позиций по мере того, как среди избирателей распространяется информация о его выходе из "Оппозиционного Блока". Вторым фактором, который стимулировал рост рейтинга Вилкула, стала поддержка "медийно раскрученного Мураева".

Ранее Вилкула также поддержали партия "Сильная Украина" и ее глава Светлана Фабрикант, Михаил Добкин ("Христианские социалисты"), общественное движение "Партия мира" (Максим Гольдарб), представители металлургов, шахтеров, судостроителей, профсоюзных организаций и общественных движений.

Фонд "Украинская политика" опубликовал данные исследования, проведенного совместно с Институтом маркетинга и консалтинга в начале марта (с 04.03 по 10.03.2019). Объем выборки – 3986 респондентов. Структура выборки: 23 областных центра (кроме Донецка и Луганска) и г.Киев, 5 крупных городов (Мариуполь, Каменское, Кременчуг, Бровары, Кривой Рог), 24 малых города, 26 поселков, 64 села. Погрешность составляет ± 1,5%.

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