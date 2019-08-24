Обмен пленными между Украиной и Россией: Волкер сделал заявление

Волкер надеется, что в ближайшее время сможет провести переговоры с Сурковым

Фото: Курт Волкер/Twitter

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер выразил надежду, что обмен удерживаемых в Украине и России вскоре произойдет, передает "Громадське".

"Очень надеюсь, что обмен состоится, но я не участвую в этих переговорах. Я знаю, что для президента Украины очень важно вернуть домой всех, и прежде всего моряков. Надеюсь, что в ближайшее время смогу также пообщаться с господином Сурковым (помощник президента РФ Владислав Сурков. – Ред.), встретиться с ним", – сказал Волкер.

Ранее росСМИ сообщали, что Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена удерживаемыми на территории обеих стран лицами. Обмен должен произойти до конца августа. По данным СМИ, в Украину точно вернутся моряки, захваченные Россией в Керченском проливе, также возможна передача Украине других узников Кремля.

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Источник в окружении президента Украины утверждает, что договоренность об обмене была достигнута после первого телефонного разговора президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, который состоялся 11 июля.

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого СМИ называют приближенным к помощнику президента РФ Владиславу Суркову, анонсировал обмен удерживаемыми лицами.

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СМИ также сообщали, что пятеро граждан Украины, незаконно осужденных в РФ и доставленных в московский следственный изолятор (СИЗО) "Лефортово", могут быть выданы на родину для отбывания наказания. Об этом сообщил осведомленный источник.

Речь идет о Владимире Балухе, Павле Грибе, Николае Карпюке, Станиславе Клыхе и Александре Кольченко.

Напомним, что участники состоявшейся 12 июля в Париже встречи в "нормандской формате" на уровне советников лидеров стран договорились о обмене пленными.

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