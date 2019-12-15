Обмен пленными с боевиками: представитель Украины в Минске раскрыл детали

Саммит "Нормандской четверки" / Фото: сайт Кремля

Формула обмена пленных между Украиной и боевиками может будет установлена после заседания плановой сессии Трехсторонней контактной группы, которая состоится 18 декабря в Минске.

Об этом представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников заявил LB.ua.

"Я вначале не очень разбирался в понятиях "всех на всех", "подтвержденные", "установленные". Потом уже в силу общения многое понял. Базовая инициатива украинской делегации была такой: главное – отдайте всех наших. Ну и заберите всех своих. Мы с этим согласны, причем даже не будем спорить о соразмерности обмена – кого больше или меньше, – нам важны наши люди", – сказал Резников.

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Стоит отметить, что после саммита лидеров стран "Нормандской четверки" президент Украины Владимир Зеленский сказал, что пленных будут менять по формуле "всех на всех", тогда как его российский коллега Владимир Путин утверждал, что будет происходить обмен "всех установленных на всех установленных".

Алексей Резников объяснил различия между этими формулами.

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По его словам, "всех на всех" подразумевает подтверждение обоими сторонами наличия у них конкретных пленных по запросу. В дальнейшей происходит верификация в рамках гуманитарной группы, и на основании этого формируется конкретный список людей для обмена.

"А установленные – это когда они уходят от прямого ответа в силу своих каких-то целей, согласно которым они не отдают всех наших. Они в кулуарах кивают: мол, да, мы знаем, что они есть, но мы вам их не подтверждаем. Так и говорят", – добавил представитель Украина в политической подгруппе ТКГ.

Напомним, ранее Владимир Зеленский выразил надежду на то, что обмен пленными удастся реализовать до конца Нового года.

Более подробно узнать об итогах "нормандского саммита" в Париже 9 декабря и ознакомиться с другими договоренностями вы можете в статье "О чем договорились в Париже: первые итоги переговоров в "нормандском формате" на нашем сайте.

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