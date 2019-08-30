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Обмен пленными с Россией и первые впечатления от нового Кабмина: топ-темы дня

30 августа, 11:54

СМИ сообщают о возможном обмене, однако украинские чиновники хранят молчание

Украина и Россия проводят обмен заключенными. Незаконно удерживаемые Россией пленники и политзаключенные готовятся вернуться на Родину, сообщают СМИ. Официальные органы просят подождать.

В Украине – новое правительство: накануне Верховная Рада проголосовала за новый Кабмин. Появляются первые заявления и поздравления от западных партнеров нашей страны

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В Торонто начнутся третьи Дни украинского кино, в рамках которых пройдут канадские премьеры специальной подборки украинских фильмов. Дни украинского кино предшествуют 44 Международному кинофестивалю в Торонто.

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Напомним, днем ранее новости "Сегодня" сообщали, что новая Рада начала работу, Гончарук стал премьером, а зарплаты выросли. Больше об итогах дня смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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Кабинет министров Сенцов обмен пленными Балух

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