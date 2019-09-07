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Обмен пленными с Россией: онлайн-трансляция

7 сентября, 12:25

К обмену были подготовлены по 35 лиц с каждой стороны

/ Фото: AFP

Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". В число обмениваемых с российской стороны вошли пленные украинские моряки и политзаключенные, незаконно удерживаемые Кремлем за решеткой. В ответ Киев выдал Москве лиц, осужденных по статьям о дезертирстве, госизмене и терроризме.

Смотрите онлайн-трансляцию обмена на сайте "Сегодня":

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Новости "Сегодня" внимательно следят за происходящим, готовят новые спецвыпуски и прямые включения с места события.

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Обмен пленными с Россией: онлайн-трансляция

Ранее писалось, что в списки на обмен были включены 24 моряка, захваченных россиянами в Керченском проливе, и еще 11 осужденных, в том числе режиссер Олег Сенцов.

Как сообщали российские СМИ, списки на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией могли корректировать до самого начала обмена.

Под вопросом оставалась выдача Украине Станислава Клыха и Николая Карпюка, осужденных в России на длительные сроки по обвинению в участии в боевых действиях в Чечне, сказал источник. Ранее о том, что у Москвы "особая позиция" по их выдаче говорил президент Владимир Путин.

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Источник: Сегодня

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