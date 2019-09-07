Обмен пленными с Россией: спецвыпуск "Сегодня" онлайн

Украина и Россия наконец-то начали процесс обмена удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". В число обмениваемых с российской стороны вошли пленные украинские моряки и политзаключенные, незаконно удерживаемые Кремлем за решеткой. В ответ Киев выдал Москве лиц, осужденных по статьям о дезертирстве, подозреваемых в госизмене и терроризме.
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Из московского аэропорта "Домодедово" вылетел украинский самолет с узниками Кремля, а из "Борисполя" спецсамолетом вылетели россияне.
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Все подробности в спецтеме Обмен пленными
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