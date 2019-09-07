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Обмен пленными с Россией: спецвыпуск "Сегодня" онлайн

7 сентября, 12:30

Журналисты "Сегодня" в "Борисполе" сняли на видео момент приземления самолета в украинскими заложниками

Фото: Facebook Валентина Рыбина

Фото: Facebook Валентина Рыбина

Украина и Россия наконец-то начали процесс обмена удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". В число обмениваемых с российской стороны вошли пленные украинские моряки и политзаключенные, незаконно удерживаемые Кремлем за решеткой. В ответ Киев выдал Москве лиц, осужденных по статьям о дезертирстве, подозреваемых в госизмене и терроризме.

Новости "Сегодня" внимательно следят за происходящим, готовят спецвыпуски и делают прямые включения с места события.

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Обмен пленными с Россией: онлайн-трансляция

Из московского аэропорта "Домодедово" вылетел украинский самолет с узниками Кремля, а из "Борисполя" спецсамолетом вылетели россияне.

Больше смотрите в спецтеме новостей "Сегодня": Обмен пленными с Россией: все подробности, фото и видео.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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Источник: Сегодня

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