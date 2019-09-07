Обмен пленными с Россией: все подробности, фото и видео

Фото: "Громадське"

Украина и Россия наконец-то начала обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". В число обмениваемых с российской стороны вошли пленные украинские моряки и политзаключенные, незаконно удерживаемые Кремлем за решеткой. В ответ Киев выдал Москве лиц, осужденных по статьям о дезертирстве, подозреваемых в госизмене и терроризме.

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В 12:18 спецборт авиаотряд "Россия" вылетел из аэропорта "Борисполь":

Минут за 10 до того украинский самолет вылетел из "Внуково-2".

По словам адвоката Марка Фейгина, Украине должны передать 24 моряка и 11 осуждённых украинцев: Олега Сенцова, Романа Сущенко, Евгений и Артур Пановы, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Павла Гриба, Алексея Сизонович, Владимира Балуха, Эдема Бекирова.

Российский "спецборт" приземлился в Международном аэропорту "Борисполь".

Как российские пленные шли на погрузку в самолет в "Борисполе":

Предполагалось, что освобожденные россияне должны были вылететь из "Борисполя" одновременно с таким же действием в аэропорту "Внуково-2". Российский Ту-204 (RA-64058) и украинский Ан-148 (UR -UKR). Обратный вылет запланирован на 12:00-12:15.

К воротам закрытой части аэродрома в Борисполе, которую охраняли военные, подъехал автобус, который должен был забрать освобожденных узников Кремля.

А тем временем родственники пленных моряков собирались под офисом Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Там были замечена дочь и сестра Олега Сенцова, родственники Олега Панова и Алексея Сизановича

Адвокат пленных украинских моряков Николай Полозов объяснил свое нежелание касаться темы обмену тем, что команда защитников не комментирует непроверенные слухи. Однако, по его словам, "процесс пошел".

Несколько автобусов привезли в СИЗО "Лефортово" спецназовцев в масках, после чего автобусы с задержанными отправились в московский аэропорт "Внуково-2".

В то же самое время украинские журналисты с раннего утра томились в ожидании в Международном аэропорту "Борисполь".

Аэропорт "Борисполь" в ожидании прибытия пленников Кремля / Фото: Игорь Рец, Сегодня

А тем временем мы собрали всю важную информацию, которая предшествовала обмену.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что украинская власть, соглашаясь на обмен для освобождения украинских граждан, находящихся в заложниках в России, но без крымских татар, только поощряет страну-агрессора укрепиться во временно оккупированном Крыму.

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Ранее писалось, что в списки на обмен были включены 24 моряка, захваченных россиянами в Керченском проливе, и еще 11 осужденных, в том числе режиссер Олег Сенцов.

Как сообщали российские СМИ, списки на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией могли корректировать до самого начала обмена.

Под вопросом оставалась выдача Украине Станислава Клыха и Николая Карпюка, осужденных в России на длительные сроки по обвинению в участии в боевых действиях в Чечне, сказал источник. Ранее о том, что у Москвы "особая позиция" по их выдаче говорил президент Владимир Путин.

В Сенате США прокомментировали подготовку к обмену пленными между Украиной и Россией. Сенатор Крис Мерфи надеется, что взаимное освобождение удерживаемых лиц позволит снять напряжение в отношениях между странами и освободить в будущем еще больше людей.

В то де время экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Роман Безсмертный рассказал, чем опасны заявления Путина об обмене пленными.

В рамках подготовки к обмену 5 сентября суд освободил из-под стражи агента ФСБ Александра Ракушина, завербованного в России в 2017 году кадровым сотрудником спецслужб РФ на встрече выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища ПВО им. Юрия Андропова.

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Кроме того, 5 сентября под личное обязательство суд освободил одного из главарей боевиков "ДНР" Владимира Цемаха, причастного к крушению Boeing рейса MH17 на Донбассе и выступающего одним из основных свидетелей по делу об авиакатастрофе в 2014 году.

28 августа подозреваемый в госизмене главный редактор РИА "Новости–Украина" Кирилл Вышинский дал согласие на добровольное участие в процессе взаимного освобождения удерживаемых в РФ и Украине лиц и на готовность к перемещению за пределы Украины

22 августа стало известно, что крымские предатели Максим Одинцов и Александр Баранов, а также фигурант дела "2 мая" россиянин Евгений Мефедов прошли юридическую процедуру оформления обмена удерживаемыми лицами с РФ.

Напомним, новости "Сегодня" публиковали ориентировочный список пленных украинцев, которых готовили к передаче Киеву. В него вошли 24 военнопленных украинских моряка, захваченные в Керченском проливе в 2018 году, а также политзаключенные Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк и Владимир Балух.

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