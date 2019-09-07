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Обмен пленными: самолет с освобожденными украинцами приземлился в "Борисполе"

7 сентября, 13:44

Самолет с освобожденными украинцами приземлился в Киеве

Самолет с украинцами приземлился в "Борисполе"

Самолет с украинцами приземлился в "Борисполе"

В рамках масштабного обмена пленными между Украиной и Россией в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с освобожденными украинцами.

Самолет приземлился в 13:35, его прибытия ожидали родные и близкие пленных, президент Украины Владимир Зеленский и другие представители руководства страны, а также множество журналистов.

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Обмен пленными с Россией: все подробности, фото и видео

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену заложниками с Украиной подходят к завершению и в ближайшее время состоится взаимное освобождение удерживаемых лиц.

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Обмен пленными с Россией: все подробности, фото и видео
Фото: "Громадське"

Также мы сообщали, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказывал, что по итогам последней встречи в "нормандском формате" удалось достичь определенного успеха. В то же время он отметил, что детали договоренности всех четырех сторон он раскрыть не может.

Новости "Сегодня" внимательно следят за происходящим, готовят новые спецвыпуски и прямые включения с места события. Смотрите спецвыпуски в 15:00, 17:00 и 21:00.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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Борисполь Зеленский обмен пленными

Источник: Сегодня

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