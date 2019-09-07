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Обмен пленными: украинских моряков освободили под личное поручительство Денисовой

7 сентября, 12:51

Стали известны подробности освобождения украинских моряков

Людмила Денисова. Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

Людмила Денисова. Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

Украинских военнопленных моряков освободили под личное поручительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом Николай Полозов, координатор группы адвокатов украинских пленников, заявил в эфире одного из украинских телеканалов, комментируя обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

"Что касается моряков, то могу сказать, что они были освобождены по процедуре реализации следствием удовлетворения ходатайства омбудсмена (Людмилы) Денисовой об изменении меры пресечения на личное поручительство", – сказал он.

Обмен пленными с Россией: все подробности, фото и видео

В то же время, в своем Facebook он написал, ‪что ранее "команда защиты военнопленных украинских моряков не комментировала непроверенные слухи и предположения относительно их освобождения. ‪Теперь можно сказать, что процесс пошел".

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Адвокат также напомнил, что в России моряки являются обвиняемыми по уголовному делу.

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Фото: Facebook Валентина Рыбина

"Что касается самого уголовного производства – по всей видимости, решение будет приниматься последовательно. Дальнейшая судьба моряков будет решаться в ходе переговоров, и обсуждается, будет ли уголовное производство продолжаться в России или не будет. И если будет, то какая форма участия моряков в нем", – заявил он.

По словам Полозова, пока эти вопросы обсуждаются.

"В Украине против 22 военных моряков и двоих сотрудников СБУ никаких уголовных дел нет, поэтому преследовать их никто не может", – добавил он.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену заложниками с Украиной подходят к завершению и в ближайшее время состоится взаимное освобождение удерживаемых лиц.

Также мы сообщали, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказывал, что по итогам последней встречи в "нормандском формате" удалось достичь определенного успеха. В то же время он отметил, что детали договоренности всех четырех сторон он раскрыть не может.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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Источник: Сегодня

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