Обмен пленными: в чем выиграла Украина и Россия

Рефат Чубаров считает, что можно было надавить Путину на газовую мозоль и освободить больше граждан

Три – один в пользу Кремля, считают эксперты. Украина выиграла в том, что вернула людей живыми. Хотя и не всех. А Путин обменом убил сразу трех зайцев.

Добился транзита газа через Украину – на фоне провала "Северного потока – 2". Выставил себя миротворцем перед миром. Да еще и заставил Киев договариваться с террористами. Как будто это не бандитские группировки, поддерживаемые Россией, а законные республики. И ни слова о почти сотне крымских заключенных. Из которых 66 – крымские татары. Россия категорически не обсуждает Крым, считает тамошних пленников своими гражданами. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что можно было надавить Путину на "газовую" мозоль и освободить больше граждан.

"Россия сейчас настолько заинтересована в срочном подписании газовых соглашений, в частности по трансферу через украинский газопровод, что она бы пошла на освобождение всех политзаключенных, в том числе и тех, которые заключены в Крыму. Но почему-то украинская сторона на это на решилась", – отметил он.

"Путин никогда не делает никаких шагов без выгоды, политической выгоды. Он заставляет нас идти на прямые переговоры, тем самым легализовать эти республики. Тем самым доказать всему миру, что Россия не является стороной конфликта. Что это внутренний конфликт", – считает военный эксперт Олег Жданов.

Как сообщалось, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" в Донецкой области произошел обмен удерживаемыми лицамимежду украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО.

В представительстве президента Украины в АР Крым обещают, что крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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