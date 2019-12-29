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Обмен пленными: в Киеве продолжают блокировать Лукьяновское СИЗО

29 декабря, 08:55

На данный момент основной подъезд к СИЗО по-прежнему заблокирован мусорными баками

Фото: Роман Синицын

Фото: Роман Синицын

В Киеве утром в воскресенье, 29 декабря, активисты продолжают блокировать Лукьяновское СИЗО, где находятся трое экс-беркутовцев — Павел Аброськин, Олег Янишевский и Сергей Зинченко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Роман Синицын.

Активисты собрались под изолятором накануне вечером, протестуя против решения Киевского апелляционного суда, который отпустил всех экс-беркутовцев – Сергея Тамтуру, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Олега Янишевского и Сергея Зинченко – под личное обязательство.

На данный момент основной подъезд к СИЗО по-прежнему заблокирован мусорными баками, также на месте присутствуют активисты.

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По данным активистов, экс-беркутовцев еще не вывозили из СИЗО.

Ранее СМИ сообщали, что экс-беркутовцев отправят на обмен, который предположительно должен состояться сегодня, 29 декабря, в районе Горловки Донецкой области.

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Новый обмен пленными: главные подробности, фото и видео

Пока верификация большинства участников обмена не проведена, можно предположить, что удастся обменять в общей сложности чуть более 200 человек.

При этом известно, что украинские СМИ не получат аккредитацию на обмен удерживаемыми лицами.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Новый обмен пленными: главные подробности, фото и видео" .

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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Источник: Сегодня

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