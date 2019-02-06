Обмен пленными: Янукович рассказал о возможном предложении Путину

Москва уже не раз срывала обмены пленными и постоянно отказывается от предложений Киева

Янукович и Путин. Фото: Сегодня

Обмен пленными: Янукович рассказал о возможном предложении Путину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/add/143/5c5add14316e7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/add/143/5c5add14316e7.jpg 2019-02-06T15:12:00+02:00 Политика Москва уже не раз срывала обмены пленными и постоянно отказывается от предложений Киева

Обвиненный в госизмене и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины беглый экс-президент Виктор Янукович заявил, что готов сделать предложение президенту РФ Владимиру Путину по обмену пленными между Украиной и Россией по формуле "всех на всех". Об этом он сказал во время пресс-конференции в Москве.

По его словам, он готов инициировать данный вопрос перед российским лидером, но по принципу "всех на всех"

"Один раз, не делить на "больше", "меньше" – кто меньше поменяет, а кто больше – это не рынок, это живые люди … Всех на всех – с украинской стороны, с российской – освободили и на этом закончили. При необходимости, если будет такая инициатива с украинской стороны, я готов переговорить с президентом России Владимиром Путиным и внести такое предложение", – сказал Янукович.

Отметим, что украинская сторона регулярно делала предложения Москве по обмену заложниками, в том числе с помилованием россиян, осужденных за терроризм, ради возвращения украинцев, которых незаконно захватили либо они попали в плен на Донбассе. Среди прочего, Киев на каждом раунде переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске поднимает вопрос обмена пленными. И вот недавно Россия снова отказалась от своих, отказавшись менять из на украинцев.

24 января первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко обратилась к родственникам осужденных в Украине россиян и призвала их требовать от президента РФ немедленного обмена их родственников на украинских политзаключенных. Политик зачитала в кулуарах ПАСЕ список имен 25 россиян, осужденных в Украине за терроризм и преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины.

Ранее Геращенко рассказывала о сорвавшихся обменах пленными в 2018 году. Между Украиной и Россией сорвалось два-три обмена пленными – домой могли вернуться узники боевиков с оккупированных территорий Донбасса. По ее словам, один раз это случилось из-за лишних слов некого человека.

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