Обмен состоялся: в Украину вернулись двое пленных из России

Сегодня, 11:16

Украинцы пробыли в российском заключении почти полгода

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko
Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

В нейтральной приграничной зоне в районе пункта пропуска "Гоптовка" в Харьковской области состоялось возвращение в Украину пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака.

Пограничники были похищены спецслужбами РФ возле госграницы в Сумской области в октябре 2017 года.

Украина передала российской стороне задержанных летом 2017 года в Херсонской области военнослужащих Пограничной службы ФСБ России Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.

Как сообщалось, Госпогранслужба Украины заявила об исчезновении 3 октября 2017 года двух военнослужащих во время мониторинга границы в Сумской области. В то же время российские СМИ обнародовали информацию о задержании представителями пограничного управления ФСБ РФ двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда.

12 октября 2017 года стало известно, что российская ФСБ обвинила украинских пограничников якобы незаконном пересечении границы.

Как известно, президент Петр Порошенко заявлял во время пресс-конференции 28 февраля о надежде, что до конца этой недели освободят еще двух заложников из плена России.
пограничники, обмен, политзаключенные, марцонь, дзюбак

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Источник:

Интерфакс-Украина

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