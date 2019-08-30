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Обмен узниками между Украиной и Россией затягивается: СМИ назвали причину

30 августа, 11:34

На данный момент не все документы для обмена готовы

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Последней преградой для обмена удерживаемыми между Россией и Украиной стали бюрократические проволочки – оказалось, что не все необходимые документы готовы.

После их оформления из Киева и Москвы отправятся самолеты с заключенными на борту. Об этом сообщили российским СМИ информированные источники.

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Таким образом, появившиеся в Telegram-каналах сообщения в начале обмена и о том, что колонна с узниками Кремля движется в подмосковный аэропорт "Остафьево", не соответствуют действительности.

Более подробно о происходящем читайте в материале: Обмен заложниками с Россией: что известно на данный момент.

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Обмен заложниками с Россией: что известно на данный момент

Напомним, что в ночь на 30 августа новоизбранный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка поделился в Facebook информацией о начале обмена.

Кроме того, "Сегодня" публиковали ориентировочный список украинцев, которых в рамках обмена пленными готовят к передаче Киеву. В него вошли 24 военнопленных украинских моряка, захваченные в Керченском проливе в 2018 году, а также политзаключенные Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк и Владимир Балух.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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Источник: Интерфакс

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