Обмен узниками между Украиной и Россией затягивается: СМИ назвали причину

Последней преградой для обмена удерживаемыми между Россией и Украиной стали бюрократические проволочки – оказалось, что не все необходимые документы готовы.
После их оформления из Киева и Москвы отправятся самолеты с заключенными на борту. Об этом сообщили российским СМИ информированные источники.
Таким образом, появившиеся в Telegram-каналах сообщения в начале обмена и о том, что колонна с узниками Кремля движется в подмосковный аэропорт "Остафьево", не соответствуют действительности.
Более подробно о происходящем читайте в материале: Обмен заложниками с Россией: что известно на данный момент.
Напомним, что в ночь на 30 августа новоизбранный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка поделился в Facebook информацией о начале обмена.
Кроме того, "Сегодня" публиковали ориентировочный список украинцев, которых в рамках обмена пленными готовят к передаче Киеву. В него вошли 24 военнопленных украинских моряка, захваченные в Керченском проливе в 2018 году, а также политзаключенные Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк и Владимир Балух.
Все подробности в спецтеме Обмен пленными
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк