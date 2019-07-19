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Обмен Вышинского на Сенцова: Зеленский сделал важное заявление

19 июля, 10:44

Глава государства готов пойти на серьезный шаг ради освобождения украинских политзаключенных

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что согласен на механизм освобождения украинца Олега Сенцова, который предполагает отдать России подозреваемого в госизмене главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Об этом он заявил утром в Киеве журналистам.

По его словам, он выступает за одновременный обмен Вышинского на Сенцова

"Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите, и верните нам господина Сенцова. Мы написали – одновременно … Если мы говорим о доброй воле, и мы действительно желаем, чтобы это произошло в ближайшее время, мы готовы Вышинского поменять. Сенцов – это как пример. Мы готовы поменять на Сенцова, но это – не разменная монета", – заявил Зеленский.

Президент надеется на освобождение всех украинцев – как политзаключенных, так и военнопленных.

"Если это такие первые шаги – мы готовы", – добавил глава государства.

Как сообщали новости "Сегодня", на 15 июля должно было состояться судебное заседание по делу Вышинского, но его перенесли на 19 июля. Стоит отметить, что срок его ареста истекает 22 июля и если до этой даты ему не продлят меру пресечения, то он выйдет из СИЗО. В свою очередь пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган дала прогноз на решение суда по делу Вышинского. Она считает, что его отпустят и объяснила, почему.

Напомним, 15 мая 2018 года Служба безопасности Украины сообщила, что ее сотрудники совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации, и проводят следственные действия в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. В итоге был задержал главред информагентства Кирилл Вышинский, которому сообщили о подозрении в государственной измене.


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Тег обмен, Зеленский, Сенцов, вышинский

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Источник:

Интерфакс-Украина

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