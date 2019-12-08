Обнародован график Зеленского во время "нормандского саммита" в Париже

В графике нет встречи с Путиным

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский перед началом саммита "Нормандской четверки" проведет встречу с лидерами Франции и Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно графику, предоставленному в офисе президента, Зеленский прибудет в Елисейский дворец в 14:55 по местному времени (15:55 по Киеву).

В 15:05 запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а в 15:30 – с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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В графике, предоставленном ОПУ, нет встречи с Путиным, но в Кремле ранее сообщалио намерении российского президента провести короткую беседу с Зеленским.

Следует отметить, что официально двустороннюю встречу с Путиным анонсировала только немецкая сторона.

В 16:00 (17:00 по Киеву) должна начаться встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата", а на 18:45 запланирована встреча с представителями СМИ. Согласовано проведение совместной пресс-конференции четырех лидеров.

Напомним, что 9 декабря в Париже пройдет очередной саммит в "нормандском формате". В нем примут участие главы четырех стран: Украины, Франции, Германии и России.

Американские эксперты не верят России, а также не питают больших надежд на успех переговоров. В США такую позицию разделяют как демократы, так и республиканцы.

В Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи: представители власти заявляют о намерении как можно скорее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности о Донбассе капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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