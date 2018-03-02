"Обращались, как с пленными": украинские пограничники рассказали о пребывании в РФ

Освобожденные из российского плена пограничники Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь сразу после завершения обмена сделали короткие заявления для прессы и ответили на несколько вопросов.

Марцонь поблагодарил президента Украины, председателя Госпогранслужбы, всех неравнодушных, родных, друзей, знакомых, которые поддерживали.

"Очень соскучился по родным ... Обнять их и никогда не отпускать и никогда, никуда от них не отлучаться", – сказал он.

На вопрос, как с ним обращались в России, он ответил: "Обращались, как с какими-то пленными".

В свою очередь Дзюбак заявил, что об обмене они узнали только вчера. "Узнали мы буквально вчера (об обмене) ... Как обмен проводился? Как и все обмены проводятся. Я этой процедуры точно не знаю", – сказал он.

На вопрос, в каких условиях их удерживали, Дзюбак ответил: "Как всех задержанных – не в худших и не в лучших ... Я был с русскими в камере".

Также пограничники сказали, что намерены отправиться в Киев.

Ранее о том, что Марцонь и Дзюбак вернулись домой из российского плена, сообщил президент Петр Порошенко.

Как сообщалось, Госпогранслужба Украины заявила об исчезновении 3 октября 2017 года двоих военнослужащих во время мониторинга границы в Сумской области. В то же время российские СМИ обнародовали информацию о задержании представителями пограничного управления ФСБ РФ двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда.

12 октября 2017 года стало известно, что российская ФСБ обвинила украинских пограничников в якобы незаконном пересечении границы.