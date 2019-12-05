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ОБСЕ назначила замену Сайдику в Контактной группе по Донбассу

5 декабря, 15:18

Мартин Сайдик работал в Украине с 2015 года, а теперь его сменит швейцарский дипломат

Мартин Сайдик. Фото: osce.org

Мартин Сайдик. Фото: osce.org

Швейцарский посол Хайди Грау заменит в Трехсторонней контактной группе в Минске спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика. Об этом заявил на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе действующий председатель организации, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.

"Я хотел бы выразить мою благодарность за отличную и ценную работу моего специального представителя в Украине и в Трехсторонний контактной группе посла Мартина Сайдика, а также официально объявить о назначении посла Хайди Грау его преемником", – сказал он.

Грау с августа 2015 года возглавляла отдел по вопросам гуманитраной безопасности Департамента (министерства) иностранных дел Швейцарии. В 2012 году она была назначена председателем Целевой группы председательства ОБСЕ. С 1997 года занимала различные дипломатические должности в Берне, Москве и Нью-Йорке.

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Напомним, Мартин Сайдик был назначен новым представителем по Украине летом 2015 года. На этой должности он тогда сменил швейцарского дипломат Хайди Тальявини.

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Как сообщали новости "Сегодня", Лайчак рассказывал, чего ждут в ОБСЕ от "нормандского" саммита, который состоится 9 декабря в Париже. Кроме того, словацкий дипломат четко дал понять, что альтернативы выполнению Минских договоренностей нет.

Смотрите также комментарий советника Зеленского Андрея Ермака о возможномрасширении мандата ОБСЕ на Донбассе:

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обсе ТКГ Мартин Сайдик Мирослав Лайчак Хайди Грау

Источник: УНИАН

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