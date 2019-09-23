ОБСЕ запускает новую программу для Украины

Участие в новой платформе будут принимать также страны Юго-Восточной Европы и Молдова

Фото: ОБСЕ

Украина стала участником еще одной программы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, специальная мониторинговая миссия которой действует на Донбассе.

На сайте ОБСЕ сообщили, что речь идет о региональной антикоррупционной платформе для управлений внутренней безопасности пограничных и правоохранительных органов, которую запустили 19-20 сентября в Вене.

Кроме Украины, в платформе также участвуют страны-члены ОБСЕ из Юго-Восточной Европы, а также Молдова.

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"ОБСЕ причастна к поддержке государств-участников в их усилиях по укреплению управления сектором безопасности. Мы убеждены, что создание интерактивной региональной платформы, на которой будет происходить обмен антикоррупционными трансграничными практиками, станет полезным и практичным инструментом для дальнейшего внедрения эффективной антикоррупционной политики и мероприятий на национальном и региональном уровне", – заявила представитель Бюро Координатора ОБСЕ по экономической и экологической деятельности Ермелинда Мекси.

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Отмечается, что встреча в Вене была сфокусирована на создании сообщества региональной антикоррупционной платформы и развитии "дорожной карты" для будущей деятельности платформы.

Напомним, ранее в этом месяце на заседании ОБСЕ в Варшаве, где обсуждали тему свободы слова и демократии, произошел скандал: украинская делегация вышла из зала в знак протеста против заявлений представителей крымских пропагандистских "СМИ" о "российском Крыме".

Кроме того, на встрече со своей словацкой коллегой Зузаной Чапутовой президент Украины Владимир Зеленский призвал СММ ОБСЕ честно и полно фиксировать все факты нарушений режима прекращения огня и прав человека в зоне конфликта на Донбассе.

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