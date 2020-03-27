Обсервация в отелях: Зеленский сообщил о договоренностях

Правда, о каких именно отелях идет речь, Зеленский не уточнил.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские власти договорились с отелями о возможности организации в них мест для обсервации.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил после заседания глав фракций, – пишет "Украинская правда".

"Мы сейчас уже подготовили инфраструктуру, как сам уже миллионы масок будут в Украине. И это важно. Отдельно мы сейчас готовим структуру и договорились уже с гостиницами. Со многими в Украине. Если у нас не будет хватать места такие делать места для обсервации ".

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Правдах, о каких именно гостиницах идет речь, Зеленский не уточнил.

Напомним, что ранее украинцев, которые прибыли из Китая, отправили на обсервацию в Новые Санжары.

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Ранее мы писали, что после обсервации за эвакуированными из Китая людьми еще несколько недель следили медики.

Также "Сегодня" показывали, как эвакуированные жили в обсервации:

Напомним, что из-за карантина и коронавируса сейчас украинцы массово возвращаются с заработков, но их не отправляют на обсервации, они должны самоизолироваться.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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