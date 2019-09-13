Кто проверит и кому поверят: будет ли работать идея защиты обличителей коррупции

Фото: creativeart / Freepik

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Для того, чтобы идея о защите и поддержке обличителей коррупционеров эффективно работала в Украине, нужно нечто большее, чем просто принять закон. В этом сошлись мнения политологов Дмитрия Васильева и Владимира Фесенко.

Так, политический консультант Дмитрий Васильев считает, что в случае принятия таких изменений украинцы услышат о единичных позитивных результатах, но в целом даже вознаграждение обличителей не станет тем двигателем, который поспособствует эффективной борьбе с коррупцией в Украине.

"Я считаю, это не будет работать эффективно. Потому что люди будут думать о том, что, мол, зачем мне о ком-нибудь говорить, а завтра обо мне кто-то расскажет. Какие случаи будут, на очень большом уровне для того, чтобы показать, что это работает. То есть это будет такое общее государственное шоу, в рамках которого покажут, что это работает, а, на самом деле, оно работать не будет", – считает Васильев.

А вот председатель правление Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что надо серьезно подходить к такой инициативе и позаботиться об инстанции, которая будет проверять правдоподобность подобных обращений.

"Нужна проверка подобных заявлений. И очень серьезно к этому отнестись. С одной стороны, это хорошо. Когда у человека требуют взятку, он может обратиться за помощью. Но, с другой стороны, такую информацию могут использовать в борьбе с конкурентами", – говорит Фесенко.

Ранее мы сообщали, что в команде президента Владимира Зеленского хотят поощрять деньгами обличителей коррупции. "Сегодня" выяснили, сколько можно заработать на доносе и решит ли это проблему коррупции в Украине.

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