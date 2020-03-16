"Общественный транспорт нужно останавливать": в Раде предложили жесткую меру

Верховная Рада на внеочередном заседании 17 марта рассмотрит вопрос о закрытии на карантин кафе, ресторанов, а также существенного ограничения работы общественного транспорта. Об этом заявил на Согласительном совете лидеров парламентский фракций глава комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Он считает, что в Украине должны прекратить работу все учреждения, от которых не зависит обеспечение жизнедеятельности страны.

"Мы вместе с представителями фракций и групп решили инициировать на этом же заседании, на вторник, постановление Верховной Рады по ужесточению карантинных мер: рестораны, кафе, салоны красоты, спортивные клубы… Мы считаем, что общественный транспорт нужно останавливать и делать его по некоторым часам. Все, что не касается жизнеобеспечения страны – я имею в виду производство хлеба, молока – должно быть остановлено. Это наше будет предложение в Верховной Раде на завтра", – сказал Радуцкий. В тренде Карантин, "вечный Путин" и нефтяная война – Реальная политика с Евгением Киселевым

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада из-за коронавируса меняет план работы. Согласно календарному плану, пленарные заседания должны были пройти с 17 по 20 марта и с 31 марта по 3 апреля. Однако они не состоятся.

На днях из-за ухудшающейся ситуации в мире из-за коронавируса спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отменил депутатам заграничные командировки. Также в связи с общенациональным карантином ограничительные меры введены и в Раде. Теперь в парламент пустят только нардепов и помощников. Читайте подробнее о том, что будут делать политики и что они думают о ситуации с ограничительными мерами в материале "Коронавирус на границе: Рада уходит в Skype".

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