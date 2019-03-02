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Общие проекты и доступ к финансам: Порошенко назвал плюсы евроинтеграции

Сегодня, 17:46

В Мариуполе и некоторых одесских община уже внедряются совместные проекты с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции

Петр Порошенко
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Общие проекты и доступ к финансам: Порошенко назвал плюсы евроинтеграции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/aa5/8f7/5c7aa58f7b816.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/aa5/8f7/5c7aa58f7b816.jpg Политика В Мариуполе и некоторых одесских община уже внедряются совместные проекты с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции

Евроинтеграция поможет Украины и ЕС реализовать больше совместных проектов, уверен президент Петр Порошенко.

"Если мы продолжаем наше движение в Европу, количество европейских проектов будет только увеличиваться", – сказал он в ходе рабочей поездки в Одессу, подчеркнув, что речь идет не только о технической помощи, но и о доступе к финансовым ресурсам.

В качестве примера он назвал Мариуполь и некоторые общины Одесской области, в которых внедряются совместные проекты с Европейским инвестиционным банком, Европейским банком реконструкции и развития и тому подобное.

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По словам Порошенко, на каждой его встрече с руководством Европейского союза поднимается вопрос о финансах.

"Нет ни одной моей встречи с руководством Евросоюза без того, чтобы я не говорил о деньгах", – подчеркнул глава государства.

Кроме того, президент напомнил о "специальном проекте в связи с агрессией РФ в Азовском море, направленном на Азовское побережье, поддержке Мариуполя, Бердянска" и пообещал, что средств хватит и на Черноморское побережье, и на Дунай.

Порошенко также поручил создать в министерстве региональной политики будет консультационный центр по доступу к международным финансовым ресурсам, что даст каждому руководителю объединенной общины доступ к этим ресурсам.

Напомним, ранее на этой неделе президент признался, что после своей каденции мечтает стать членом Европейского парламента от Украины.

Мы также писали, что на прошлой неделе во время специального заседания Верховной Рады, посвященного пятой годовщине российской агрессии, президент подписал принятый парламентом закон о внесении изменений в Конституцию по закреплению курса Украины в Европейской Союз и НАТО.

В свою очередь, Высокий представитель Евросоюза по внешней политике Федерика Могерини не смогла как-либо прокомментировать намерение Петра Порошенко.

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Тег Порошенко, Евросоюз, евроинтеграция

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