Зеленский опубликовал согласованные выводы саммита в "нормандском формате": подробности

Главы государств отмечают общее стремление к постоянному и всеобъемлющей архитектуры доверия и безопасности в Европе

Президент Французской Республики, Канцлер Федеративной Республики Германия, Президент Российской Федерации и Президент Украины встретились в Париже и озвучили Общие согласованные выводы саммита в "нормандском формате".

Об этом сообщает сайт президента Украины.

Минские договоренности (Минский протокол от 5 сентября 2014 года, Минский меморандум от 19 сентября 2014 и Минский комплекс мероприятий от 12 февраля 2015 года) продолжают служить основой работы "нормандского формата", государства — члены которого привержены их полной имплементации.

Они отмечают общее стремление к постоянному и всеобъемлющей архитектуры доверия и безопасности в Европе, основанной на принципах ОБСЕ, для которой урегулирования конфликта в Украине является одним из ряда важных шагов.

На этой основе они решили следующее:

"1. Неотложные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта:

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Стороны отданы полной и всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня, подкрепленного реализацией все необходимые меры по поддержанию режима прекращения огня до конца 2019 года.

Они поддержат разработку и осуществление обновленного плана по разминированию на основе решения Трехсторонней контактной группы о противоминную деятельность от 3 марта 2016 года.

Они поддержат договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по трем дополнительных участков разведения с целью разведения сил и средств к концу марта 2020 года.

Они поощряют Трехстороннее контактную группу способствовать освобождению и обмена удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа "всех на всех", начиная с "всех установленных на всех установленных", при понимании, что международным организациям, включая Международным комитетом Красного Креста (МККК), будет предоставлен полный и безусловный допуск ко всем удерживаемых лиц.

Они поддержат достижение в течение 30 дней договоренности в рамках Трехсторонней контактной группы о новых пунктах пропуска через линию разграничения.

Они напоминают, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе должна быть в состоянии способствовать снижению напряженности и продвижению мира, стабильности и безопасности с использованием всех возможностей мандата (от 21 марта 2014) и пользоваться безопасным и надежным допуском по всей территории Украина с целью полного выполнения своего мандата.

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2. Мероприятия по имплементации политических положений Минских соглашений:

Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей — как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года – с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.

Они считают необходимым инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство согласно версии, согласованной Н4 и трехсторонних контактной группой.

3. Дальнейшие шаги:

Они просят своих министров иностранных дел и политических советников обеспечить выполнение достигнутых договоренностей, и они согласились провести еще одну встречу в этом формате в течение четырех месяцев относительно политических и безопасности условий, в том числе – для организации местных выборов", – говорится в тексте заявления.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялся саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

Читайте детальнее на сайте "Сегодня" – Встреча "Нормандской четверки" в Париже: все подробности, фото и видео

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