Обсудят агрессию России: Порошенко в Киеве примет президента Словении

Вчера, 12:14

Это будет первый визит Пахора после его переизбрания на новый президентский срок в 2017 году

Порошенко и Пахор. Фото: president.gov.ua
Порошенко и Пахор. Фото: president.gov.ua

Украину 11 мая с официальным визитом посетит президент Словении Борут Пахор, который проведет встречу с главой украинского государства Петром Порошенко, сообщает пресс-служба нашего президента.

Во время встречи президенты обсудят совместные усилия с целью противостояния российской агрессии, а также рассмотрят вопросы широкого спектра двухстороннего и международного сотрудничества, в том числе и дальнейшей поддержки Словенией европейской и евроатлантической интеграции Украины.

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По результатам встречи планируется подписать ряд двусторонних документов.

Стоит отметить, что это будет первый визит Пахора после переизбрания на новый президентский срок в 2017 году.

Последний раз Порошенко с президентом Словении общался в ноябре прошлого года. Глава украинского государства позвонил своему коллеге и поздравил с победой на выборах.

Напомним, Порошенко еде в Германию 9-10 мая. Президент Украины проведет встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Евросовета Дональдом Туском.
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"Сегодня"

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