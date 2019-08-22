Обсуждали обмен пленными с Украиной: появились детали встречи Путина с Макроном

Киев и Москва уже начали "определенные контакты" для обмена

Владимир Путин и Эммануэль Макрон / Фото: AFP

Российский президент Владимир Путин обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном вопрос обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, данная тема была поднята на состоявшихся на этой неделе переговорах во Франции.

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При этом никого конкретного президенты не называли.

"Какие-то персоналии не обсуждались. Состоялся очень подробный обмен мнениями по проблеме урегулирования на "юго-востоке" Украины, обсуждались российско-украинские отношения, в том числе упоминалась тема обмена удерживаемыми лицами", – сказал он на брифинге 22 августа, использовав штамп кремлевской пропаганды "юго-восток".

Кроме того, Песков добавил, что на этот счет уже осуществляются "определенные контакты".

Напомним, 19 августа Владимир Путин посетил Лазурное побережье, где у него состоялась встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который анонсировал встреча новую встречу в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на Донбассе в ближайшие недели.

Позже заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявил, что после встречи от Путина ожидают дальнейших шагов по освобождению украинских политзаключенных. Речь идет о Владимире Балухе, Павле Грибе, Николае Карпюке, Станиславе Клыхе и Александре Кольченко, которых 20 августа доставили в Москву.

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