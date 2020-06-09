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Обсуждали Украину и Донбасс: Меркель созвонилась с Путиным

9 июня, 18:46

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Разговор состоялся по инициативе Берлина

Кремль продолжает подталкивать украинские власти к прямым переговорам с подконтрольными России боевиками ОРДЛО и, таким образом, их легализации.

Об этом во время телефонного разговора с канцлером Германии заявил российский президент Владимир Путин, сообщили в пресс-службе его администрации 9 июня.

"Президент России вновь подчеркнул целесообразность налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, направленного, в том числе, на согласование шагов по последовательному выполнению минского Комплекса мер", – утверждают в Кремле.

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Путин заявил об отсутствии прогресса в реализации Минских договоренностей и соглашений, достигнутых на "нормандском саммите" в 2019 году, умолчав о том, что многие пункты нарушаются именно боевиками.

При этом в Кремле в очередной раз цинично назвали войну на Донбассе "внутриукраинским конфликтом".

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Отмечается, что инициатором разговора выступила немецкая сторона. Кроме Украины обсуждалась также ситуация в Сирии, Ливии и со всемирной коронавирусной пандемией.

Напомним, как считает вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, для урегулирования конфликта с Россией необходимо должен вернуться к "будапештскому формату" (с участием США и Великобритании), но пока без РФ.

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А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, утверждает, что сразу после восстановления Украиной своего контроля над временно неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей все оккупационные администрации расформируют.

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Украина Ангела Меркель Владимир Путин мирное регулирование война на Донбассе

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