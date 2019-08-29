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Обсуждали Украину: Меркель и Путин провели переговоры

29 августа, 19:32

Бундесканцлерин обсудила с хозяином Кремля будущий саммит лидеров стран «нормандского формата»

Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: Alexander Zemlianichenko/REUTERS

Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: Alexander Zemlianichenko/REUTERS

На следующий день после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонную беседу с российским президентом Владимиром Путиным.

Как сообщили 29 августа в пресс-службе Меркель, она обсудила с хозяином Кремля будущий саммит лидеров стран "нормандского формата", в который, помимо ФРГ и РФ, входят также Украина и Франция.

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Кроме того, обсуждалась тема ускорения переговоров по контрактам о транзите российского газа через Украину, а также были подняты вопросы международной повестки дня: эскалация насилия в Сирии, ситуация в Ливии и поддержка действий спецпосланников ООН в этих странах.

Переговоры состоялись по инициативе Меркель.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, вместе с которой выступили за скорое проведение саммита в "нормандском формате".

Помимо того, президент Франции Эммануэль Макрон также выразил надежду договориться о проведении нормандской встречи на уровне четырех государственных лидеров в ближайшие недели. В то же время он добавил, что Франция и Россия имеют расхождения в позициях относительно Украины

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Россия Германия Путин Меркель Нормандская четверка нормандский формат

Источник: Сегодня

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