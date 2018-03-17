Обвинения против Савченко и реакция на отравление Скрипаля: главные цитаты недели

В Европе возмущены отравлением экс-разведчика ГРУ и строят предположения о том, что будет после выборов президента России

Отравление экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, вызвало резкую реакцию в Великобритании, в Европе надеются на перемены в российской политике после президентских выборов 18 марта, а в Украине набирает обороты скандал вокруг нардепа Надежды Савченко. Главные цитаты уходящей недели – в дайджесте "Сегодня".

Лаврову больше не рады в Великобритании

Великобритания считает, что Россия причастна к отравлению Скрипаля, в связи с чем намерена не только выслать российских дипломатов, но и отказалась от визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом заявила британский премьер-министр Тереза Мэй в ходе совета Нацбезопасности страны.

"Это не в наших интересах – разрывать любой диалог с Россией, но после того, что произошло в нашей стране, отношения не останутся такими, как были. В частности, мы отменяем приглашение министру иностранных дел России посетить Великобританию. Также мы введем новые меры, чтобы предупредить угрозу от враждебных государств. Конечно, есть такие процедуры, о которых мы не можем объявить сейчас – это безопасность нашей страны. Но дальнейших провокаций со стороны России мы не позволим", – отметила Тереза Мэй.

Как написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова, Мэй также сказала, что "министр иностранных дел России не достоин своего поста".

Россия должна "уйти и заткнуться" – министр обороны Великобритании

В свою очередь, комментируя отравление Скрипаля, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил на пресс-конференции, что Россия должна "уйти и заткнуться".

"Действия России в Солсбери совершенно возмутительны и недопустимы. Мы приняли ответные меры, и, по сути, Россия должна уйти и заткнуться", – отметил Гэвин Уильямсон.

Министр также допустил возможность начала новой "холодной войны". По его мнению, отношения между странами кардинально ухудшились после инцидента со Скрипалем.

Россия потеряла стратегического партнера – Могерини

Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, говоря о ситуации на Донбассе, отметила, что если раньше Россия была стратегическим партнером для Евросоюза, то "это уже не так".

"Понятно, что наши отношения с Россией – это не то, что было, и не то, что могло бы быть: полная реализация Минских соглашений является ключевым элементом любых существенных сдвигов в наших отношениях. Но мы в ЕС знаем, что там, где есть явный интерес ЕС, избирательное взаимодействие с Россией также необходимо", – заявила Федерика Могерини.

По ее словам, в ЕС хотели бы, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине имела полный доступ ко всей территории Украины, в том числе, вдоль российско-украинской границы, в соответствии со своим мандатом.

Ситуация на Донбассе: будут ли изменения после выборов в РФ

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что президентские выборы в России в этом месяце предлагают новый шанс достичь прогресса в решении конфликта на востоке Украины.

"Было бы правильно подождать, пока мы не увидим каких-то шагов, прежде чем обсуждать вопрос о санкциях. Но эти шаги должны быть качественными. Я убеждена, что после выборов в России (президентские выборы 18 марта – Ред.) у нас будет новое начало, с помощью которого мы сможем осуществить настоящую попытку и посмотреть, сможем ли мы достичь качественного прогресса в реализации Минского соглашения", – рассказала Ангела Меркель.

Как известно, ЕС принял новое решение по санкциям против России, продлив их на полгода. Европейцы оценили ситуацию с агрессивной политикой Москвы по отношению к Украине и не увидели улучшений.

Госизмена – "хорошая статья"

Внефракционного народного депутата Надежду Савченко 15 марта исключили из состава парламентского комитета по нацбезопасности и обороне, а Генпрокуратура считает, что нардеп готовила кровавый теракт в стенах самой Верховной Рады и уже подала в парламент соответствующие документы для снятия с нее неприкосновенности.

Савченко вызвали на допрос в СБУ в качестве свидетеля по делу Владимира Рубана, задержанного 8 марта с большим арсеналом оружия, спрятанного в мебели на выезде с оккупированной территории Донбасса.

После посещения СБУ на просьбу журналистов прокомментировать обвинения в госизмене и подготовке госпереворота, Савченко иронично заявила, что это – "хорошая статья". Кроме того, народный депутат считает решение об исключение из комитета и представление на лишение ее депутатской неприкосновенности незаконными.

В чем суть обвинений Савченко и что именно ей грозит – читайте в нашем обзоре подробностей скандала.