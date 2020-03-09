Обвиняемые не явились на суд по делу MH17, их будут судить заочно

На данный момент по делу об MH17 четверо обвиняемых. Обвинительный файл против них будет рассматриваться в ходе судебного процесса, который стартовал сегодня в 11:00 по Киеву в юридическом комплексе Схипхол в Амстердаме (Нидерланды). Также судьи не исключают, что судебный процесс будет проходить заочно как минимум над тремя обвиняемыми: бывшим "министром обороны ДНР" Игорем Гиркиным (Стрелковым), генерал-майором Сергеем Дубинским и украинцем Леонидом Харченко.

Еще один обвиняемый россиянин полковник Олег Пулатов, который также причастен к транспортировке ЗРК "Бук", по словам председательствующего судьи Хендрика Стейнхайса, в курсе предъявленных ему обвинений и это было его сознательным желанием не явиться на суд (однако, в судебном процессе предусмотрена возможность видеосвязи). Однако на суде присутствуют два нидерландских защитника обвиняемого Пулатова.

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На основании доказательств, собранных Международной следственной группой (JIT), в июне 2019 года прокуратура Нидерландов объявила о подозрении четырем лицам, которые могут быть причастны к авиакатастрофе рейса MH17. Позже стали известны их фамилии: три гражданина России – бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов, и украинец Леонид Харченко.

Напомним, открывая заседание, председательствующий судья Хендрик Стейнхайс заявил, что многие ждали дня, когда начнется судебное рассмотрение дела MH17 .

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Все подробности в спецтеме Суд по делу MH17

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