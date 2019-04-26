Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,59
29,81
УКР
Главная Больше  Новости политики

Обвиняемый в подготовке теракта Рубан покинул Украину – СМИ

Сегодня, 10:03

Рубан вместе с Савченко были освобождены из-под стражи 16 апреля прямо в зале суда

Владимир Рубан. Фото: facebook.com/volodymyr.ruban
Владимир Рубан. Фото: facebook.com/volodymyr.ruban.

Бывший руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, которого отпустили из-под стражи 16 апреля, покинул территорию Украины.

Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации украинского СМИ, Рубан уехал в столицу Польши, Варшаву.

Как известно, Владимира Рубана и нардепа Надежду Савченко, которая проходит с ним по одному и тому же делу, выпустили из СИЗО после того, как суд не успел избрать меру пресечения для них. Как пояснил один из защитников обвиняемых, адвокаты подали большое количество ходатайств, в том числе и об отводе судей: рассмотрение каждого занимало много времени и судьи каждый раз удалялись на совещание. В связи с этим Броварской суд просто не успел до полуночи 15 апреля рассмотреть ходатайство от прокуратуры на продление ареста и пришлось принять решение об освобождении обвиняемых из-под стражи.


В свою очередь в комментарии сайту "Сегодня" юрист Иван Либерман рассказал, будет ли продолжение "дела Рубана-Савченко" после снятия с них ареста. Юрист также рассказал, в каком случае уголовное производство могут закрыть.

Украинские правоохранители обвиняют Рубана в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства, в подготовке теракта с применением оружия и совершением взрывов, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей. По версии следствия, Рубан планировал "с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Польша, суд, рубан

Вы сейчас просматриваете новость " Обвиняемый в подготовке теракта Рубан покинул Украину – СМИ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Судебная система больна": Луценко отреагировал на освобождение Савченко и Рубана

16 апреля, 13:20

Генпрокурор назвал три основных проблемы в судебном процессе над обвиняемыми

Боевики "ДНР" внесли Рубана в списки на обмен пленными – СБУ

12 мая 2018, 16:48

Глава СБУ признался, что был удивлен появлением фамилии Рубана в списках

"Это выглядит очень странно": Геращенко сделала заявление по Рубану

12 мая 2018, 21:32

По словам вице-спикера, боевики просят за него не так много

Рубан попросил включить его в списки на обмен от "ДНР" – адвокат

5 июля 2018, 01:03

Рубан был задержан 8 марта на КПВВ "Майорское" с арсеналом оружия

Сокровища со дна Кременчугского моря

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

На картине Леонардо да Винчи обнаружили тайное послание

Как и чем помогают перекаты с пятки на носок

Наш успех зависит от того, с кем мы вступаем в брак

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

Порошенко сказал, кому в Украине введут ежегодную "13-ю пенсию"

Как узнать, под какими именами вы записаны в чужих телефонах

Швейцарский рюкзак для путешествий и работы. Подарок при заказе!

В городе квадрокоптеры и дроны по самой низкой цене

Виновникам ДТП собираются смягчить приговор: кого будут отпускать с места аварии

Вчера, 07:00

Нардепы предлагают суду оправдывать тех, кто не нарушал ПДД

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

24 апреля, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

24 апреля, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Газ подешевеет: надолго ли понизятся тарифы для населения

24 апреля, 07:51

Сейчас снижение тарифа мало кто заметит, потому что отопительный сезон закончился и объемы потребления снизились

7 самых красивых взрослых дочерей российских звезд

Умерла 33-летняя украинская боксерша Юлия Лясота

Самые «горячие» сыночки звездных отцов