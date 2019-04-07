Объявлен второй тур выборов президента Украины

Теперь украинцам предстоит повторно пройти процедуру голосования, и нужно будет сделать выбор между двумя кандидатами

Фото: МИД Украины/Facebook.

Объявлен второй тур выборов президента Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/335/0e6/5ca3350e62333.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/335/0e6/5ca3350e62333.jpg 2019-04-07T15:45:00+03:00 Политика Теперь украинцам предстоит повторно пройти процедуру голосования, и нужно будет сделать выбор между двумя кандидатами

Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем своем заседании принял решение о проведении второго тура выборов президента Украины. Соответствующее объявление сделала глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Она отметила, что по результатам первого тура выборов в результате голосования ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов избирателей, которые приняли участие в голосовании.

"Таким образом, ни один кандидат на пост президента не избран президентом Украины и это является основанием для принятия Центризбиркомом решения о повторном голосовании", – заявила Слипачук.

После этого был подписан соответствующий протокол.

Как мы сообщали, на заседании ЦИК были оглашены официальные результаты выборов первого тура. Так, в избирательной гонке первое место занял Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов). Действующий президент Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 538 голосов). Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).

Напомним, явка избирателей на выборах президента Украины составила 63,52% по данным со всех 199 избирательных округов по стране. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%). Центризбирком получил оригиналы протоколов со всех 199 избирательных округов. ЦИК обработал 100% протоколов, подсчитав 18 893 879 голосов. Недействительными признаны 1,18% бюллетеней.

Голосование во втором туре выборов состоится 21 апреля. Однако до этого между двумя кандидатами и в президенты должна пройти очная встреча в телеэфире 19 апреля. По состоянию на сегодня никто не может сказать точно, состоятся ли дебаты, особенно в свете последних событий с видеороликами и вызовами друг друга, а также эпопеей с медицинскими тестами на алкоголь и наркотики. Читайте все подробности, как Порошенко и Зеленский сдавали анализы.

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