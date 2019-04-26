Объявление результатов выборов президента: в ЦИК назвали дату и время

Новоизбранный президент Владимир Зеленский может вступить в полномочия главы государства примерно через месяц

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko.

После завершения приема протоколов с мокрыми печатями, Центральная избирательная комиссия определила дату официального объявления результатов выборов президента Украины. Секретарь ЦИК Наталья Бернацкая заявила, что это произойдет 30 апреля, передает "Українські новини".

Она объяснила, что промедление с подписанием протокола о результатах выборов связано с тем, что необходимо изучить поступившие в последние дни протоколы окружных комиссий, а также дождаться истечения законного срока для их обжалования.

"Только сегодня приняты последние протоколы с мокрыми печатями. Сейчас мы их будем обрабатывать. Кроме того, по закону на обжалование есть пять дней после подписания протокола окружной комиссией. Нам необходимо дождаться, нет ли никаких исков. Сегодня председатель комиссии направила в суды запросы, чтобы предоставить нам эту информацию. Как раз закончится 5-дневный период на обжалование последних протоколов. Мы попросили предоставить нам информацию на 10:00 30 апреля и ориентировочно в 12:00 30 апреля мы объявим результаты", – сказала Бернацкая.

Стоит отметить, что, если, результаты выборов официально объявят 30 апреля, то, согласно закону (месячный срок), инаугурация новоизбранного президента должна пройти не позднее 30 мая.

Как известно, 23 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий, подсчитав 18 491 840 голосов. Недействительными были признаны 2,31% бюллетеней. К финишу в избирательной гонке первым пришел Владимир Зеленский с результатом 73,22% (13 541 530 голосов). Петр Порошенко набрал 24,45% (4 522 320 голосов). Читайте также в материале "Сегодня", когда Зеленский вступит в должность президента.

В то же время сам победитель выборов пожаловался на Центризбирком. Он считает, что затягивается процесс передачи ему президентских полномочий. Подробней смотрите в его новом видеообращении.

В свою очередь в ЦИК опровергли заявления о затягивании результатов выборов. Заместитель председателя Комиссии Евгений Радченко заявил, что Центризбирком работает, наоборот, с опережением графика.

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