Порошенко: Обязанность украинской власти – не допустить срыв выборов
Президент призвал украинцев не вверять свое государство популистам и марионеткам беглых олигархов
Результат президентских выборов в Украине покажет, сможет ли страна сохранить реальную независимость от России и продолжить свой евроинтеграционный путь, заявил президент Петр Порошенко, выступая перед киевлянами в центре столицы 17 марта.
Кроме того, на голосовании избирателям придется дать ответ: готовы ли они вверить свое государство популистам и марионеткам беглых олигархов, сделав бесполезными все страдания войны и вызванного ею кризиса.
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"Мы знаем ставку нынешних выборов. И наш извечный враг тоже знает. Он маскируется. Он способен мимикрировать. Он попытается примерять различные маски, втираться в доверие. Он является не обязательно только в образе увешанного гранатами путиноида или пропагандиста "русского мира". Для него не проблема воскликнуть и "Слава Украине!", И "Слава нации", или даже "Смерть врагам!", или "Ганьба!". Не чисто конечно, а когда надо поработать на телекамеру – только на это их и хватит", – подчеркнул глава государства.
Порошенко назвал нынешней целью пророссийских сил "поставить под угрозу само проведение выборов и сорвать их".
"Это точно не украинский сценарий. Обязанность украинской власти – этого сценария никак не допустить. Его авторы и заказчики, спонсоры и исполнители всеми правдами и неправдами провоцируют нас на применение грубой физической силы. Но именно потому, что мы сильные, мы не будем делать им такой подарок", – заявил он.
Напомним, ранее "Сегодня" сообщали о главных обещаниях кандидатов в президенты – усилить ответственность за коррупцию, способствовать развитию инфраструктуры, науки и судостроения и других:
Кроме того, Порошенко встретился с недавно назначенными новыми членами Центральной избирательной комиссии и напомнил о серьезной опасности – вмешательстве России в украинские выборы
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