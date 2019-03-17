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Порошенко: Обязанность украинской власти – не допустить срыв выборов

Сегодня, 14:30

Президент призвал украинцев не вверять свое государство популистам и марионеткам беглых олигархов

Петр Порошенко
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Порошенко: Обязанность украинской власти – не допустить срыв выборов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e3d/36b/5c8e3d36be1c5.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e3d/36b/5c8e3d36be1c5.jpeg Политика Президент призвал украинцев не вверять свое государство популистам и марионеткам беглых олигархов

Результат президентских выборов в Украине покажет, сможет ли страна сохранить реальную независимость от России и продолжить свой евроинтеграционный путь, заявил президент Петр Порошенко, выступая перед киевлянами в центре столицы 17 марта.

Кроме того, на голосовании избирателям придется дать ответ: готовы ли они вверить свое государство популистам и марионеткам беглых олигархов, сделав бесполезными все страдания войны и вызванного ею кризиса.

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"Мы знаем ставку нынешних выборов. И наш извечный враг тоже знает. Он маскируется. Он способен мимикрировать. Он попытается примерять различные маски, втираться в доверие. Он является не обязательно только в образе увешанного гранатами путиноида или пропагандиста "русского мира". Для него не проблема воскликнуть и "Слава Украине!", И "Слава нации", или даже "Смерть врагам!", или "Ганьба!". Не чисто конечно, а когда надо поработать на телекамеру – только на это их и хватит", – подчеркнул глава государства.

Порошенко назвал нынешней целью пророссийских сил "поставить под угрозу само проведение выборов и сорвать их".

"Это точно не украинский сценарий. Обязанность украинской власти – этого сценария никак не допустить. Его авторы и заказчики, спонсоры и исполнители всеми правдами и неправдами провоцируют нас на применение грубой физической силы. Но именно потому, что мы сильные, мы не будем делать им такой подарок", – заявил он.

Напомним, ранее "Сегодня" сообщали о главных обещаниях кандидатов в президенты – усилить ответственность за коррупцию, способствовать развитию инфраструктуры, науки и судостроения и других:

Кроме того, Порошенко встретился с недавно назначенными новыми членами Центральной избирательной комиссии и напомнил о серьезной опасности – вмешательстве России в украинские выборы

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Тег Порошенко, вмешательство России, выборы президента-2019 , Выборы президента Украины 2019, выборы президента Украины

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