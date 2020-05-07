В СБУ объяснили обыски у экс-главы налоговой Верланова

Служба безопасности Украины в четверг, 7 мая, проводит более сотни обысков по всей стране в рамках расследования уголовного производства о работе конвертационного центра под прикрытием налоговой. Об этом, комментируя обыск у экс-главы Налоговой службы Украины Сергея Верланова, сообщили в СБУ, передает "Интерфакс-Украина".

"Уголовное производство расследуется по статье о легализации средств, полученных преступным путем, и финансировании терроризма", - сообщили в ведомстве.

"По всей стране в рамках расследования этого производства проводится более сотни обысков", – добавили в СБУ.

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Ранее Сергей Верланов сообщил, что по месту его жительства сотрудники СБУ провели обыски. Экс-глава налоговой считает, что правоохранители не нашли то, что искали.

"Искали документы, флешки, телефоны, гаджеты. Я, моя жена и ребенок предоставили свои айпады, показали телефоны. Следовать просмотрел фотографии, телефонные книжки. Все фиксировали на камеру", – уточнил он в комментарии LB.ua.

Как известно, правительство уволило Сергея Верланова с должности председателя Государственной налоговой службы 24 апреля.

Позже в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина" Верланов рассказал о причинах своего увольнения.

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29 апреля Кабинет министров на заседании назначил новым главой налоговой Алексея Любченко.

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