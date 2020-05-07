Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,93
29,1
  1. Новости политики

В СБУ объяснили обыски у экс-главы налоговой Верланова

7 мая, 15:18

Денис Беспалов

Ведется расследование деятельности конвертационного центра под прикрытием налоговой

Служба безопасности Украины в четверг, 7 мая, проводит более сотни обысков по всей стране в рамках расследования уголовного производства о работе конвертационного центра под прикрытием налоговой. Об этом, комментируя обыск у экс-главы Налоговой службы Украины Сергея Верланова, сообщили в СБУ, передает "Интерфакс-Украина".

"Уголовное производство расследуется по статье о легализации средств, полученных преступным путем, и финансировании терроризма", - сообщили в ведомстве.

"По всей стране в рамках расследования этого производства проводится более сотни обысков", – добавили в СБУ.

Реклама

Ранее Сергей Верланов сообщил, что по месту его жительства сотрудники СБУ провели обыски. Экс-глава налоговой считает, что правоохранители не нашли то, что искали.

"Искали документы, флешки, телефоны, гаджеты. Я, моя жена и ребенок предоставили свои айпады, показали телефоны. Следовать просмотрел фотографии, телефонные книжки. Все фиксировали на камеру", – уточнил он в комментарии LB.ua.

В тренде
Дипломат объяснил, как "COVID-паспорт" повлияет на безвиз Украины с Евросоюзом

Как известно, правительство уволило Сергея Верланова с должности председателя Государственной налоговой службы 24 апреля.

Позже в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина" Верланов рассказал о причинах своего увольнения.

Реклама

29 апреля Кабинет министров на заседании назначил новым главой налоговой Алексея Любченко.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

СБУ налоговая обыск финансирование терроризма Сергей Верланов

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Саакашвили назвал должность, на которую его назначит Зеленский
Саакашвили назвал должность, на которую его назначит ЗеленскийПолитика
В
В "Слуге народа" назвали дату местных выборов в УкраинеПолитика
Выборы на Донбассе сейчас невозможны: в Госдепе США назвали причину
Выборы на Донбассе сейчас невозможны: в Госдепе США назвали причинуПолитика
Генерал, который знает Украину: почему назначение нового посла США хороший сигнал для Киева
Генерал, который знает Украину: почему назначение нового посла США хороший сигнал для КиеваСША
Дело на 5 млрд евро: о чем Зеленский разговаривал с президентом ЕБРР
Дело на 5 млрд евро: о чем Зеленский разговаривал с президентом ЕБРРФинансы
Лукашенко зовет лидеров стран на парад: у Зеленского отреагировали на приглашение
Лукашенко зовет лидеров стран на парад: у Зеленского отреагировали на приглашениеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...