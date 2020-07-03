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Обыски в бригадах ПВО: Зеленский жестко отреагировал

3 июля, 19:58

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Президент приказал руководству СБУ и ГБР отчитаться за действия своих подчиненных

Изъятие из воинских частей противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины военного оборудования детективами Государственного бюро расследований поставило под угрозу боевую готовность систем ПВО.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский после скандала с обысками в воинских частях Воздушных сил, поручив правоохранительным органам дать оценку действиям работников ГБР.

"Руководителям СБУ и ГБР – немедленно предоставить соответствующую правовую оценку действиям своих сотрудников и принять исчерпывающие меры для минимизации возможных последствий", – поручил Зеленский, сообщив, что берет ситуацию под личный контроль.

Он напомнил, что вмешательство в деятельность Воздушных сил напрямую влияет на выполнение ими задач по охране воздушного пространства государства.

Как уже сообщалось, следователи инкриминируют должностным лицам Воздушных сил существенные нарушения в закупке клистронов – сверхвысокочастотных приборов, которые являются одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель.

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Именно они и были изъяты, что, по словам военных, могло привести к нежелательным последствиям и существенно увеличить сроки восстановления боевой техники, которая прикрывает воздушное пространство и важные стратегические объекты страны.

По поводу случившегося в ГБР уже сообщили о начале служебного расследования в отношении своих сотрудников, которых временно отстранили от исполнения обязанностей. Изъятые военные приборы были возвращены в военчасти.

Также в этом году сообщалось о массовых обысках по делу о хищениях в оборонной промышленности Украины, которое было открыто еще при предыдущем президенте Петре Порошенко. По подсчетам руководства предприятия, за 10 лет государственному концерну нанесли 896 млн гривен убытков.

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расследование ВСУ Владимир Зеленский противоракетная оборона пво обыски детективы ГБР

Источник: Сегодня

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